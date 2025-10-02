Frotar cebolla contra ventanas: por qué sirve y para qué lo recomiendan
La cebolla, aliada inesperada para limpiar ventanas: cómo usarla para dejar los vidrios brillantes y sin químicos.
Hay gestos que parecen absurdos hasta que funcionan. Frotar cebolla contra las ventanas es uno de ellos. No se trata de un ritual ni de una superstición: es un truco casero que vuelve con fuerza para la limpieza del hogar.
La cebolla, cortada al medio y aplicada directamente sobre el vidrio, libera compuestos azufrados que desinfectan, desengrasan y eliminan manchas difíciles. El resultado es sorprendente: espejos y ventanas más brillantes, menos empañados y sin rastros de productos sintéticos. Un gesto mínimo que transforma la superficie sin dejar huella.
La cebolla tiene propiedades antibacterianas y desinfectantes, esto hace que su jugo actúe como limpiador natural. Porque repele la suciedad y ayuda a prevenir el empañamiento.
¿Cómo se aplica en ventanas?
- Cortá una cebolla por la mitad.
- Frotá la parte cortada sobre el espejo o vidrio.
- Dejá actuar unos minutos.
- Retirá con un paño limpio o papel de cocina.
Si querés potenciar el efecto, podés rociar agua con bicarbonato antes de secar. De esta forma, quedará más brillante y desinfectada la superficie.
En tiempos de fórmulas complejas y etiquetas infinitas, volver a lo esencial puede ser un acto de inteligencia para ahorrar dinero usando productos caseros.