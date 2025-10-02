Frotar cebolla contra ventanas: por qué sirve y para qué lo recomiendan

Hay gestos que parecen absurdos hasta que funcionan. Frotar cebolla contra las ventanas es uno de ellos. No se trata de un ritual ni de una superstición: es un truco casero que vuelve con fuerza para la limpieza del hogar.

La cebolla , cortada al medio y aplicada directamente sobre el vidrio, libera compuestos azufrados que desinfectan, desengrasan y eliminan manchas difíciles. El resultado es sorprendente: espejos y ventanas más brillantes , menos empañados y sin rastros de productos sintéticos. Un gesto mínimo que transforma la superficie sin dejar huella.

La cebolla, aplicada sobre vidrios, limpia, desinfecta y deja los espejos brillantes sin químicos. Fuente: Shutterstock

La cebolla tiene propiedades antibacterianas y desinfectantes, esto hace que su jugo actúe como limpiador natural. Porque repele la suciedad y ayuda a prevenir el empañamiento.

Si querés potenciar el efecto, podés rociar agua con bicarbonato antes de secar. De esta forma, quedará más brillante y desinfectada la superficie.

En tiempos de fórmulas complejas y etiquetas infinitas, volver a lo esencial puede ser un acto de inteligencia para ahorrar dinero usando productos caseros.