Bicarbonato de sodio con detergente: por qué se recomienda esta mezcla y para qué sirve

Mientras el bicarbonato de sodio funciona como un abrasivo suave, el detergente elimina la grasa. Cómo prepararlo para la limpieza del hogar.

Este truco casero es ideal para quienes buscan una alternativa fácil en la limpieza del hogar. Foto: SHUTTERSTOCK

En tiempos de limpieza consciente y soluciones accesibles, la mezcla de bicarbonato de sodio con detergente se volvió una aliada infalible en muchos hogares. Su uso se recomienda por la capacidad de remover grasa difícil, desinfectar sin dañar y dejar las superficies como nuevas. Es económica, fácil de preparar y no requiere productos químicos agresivos.

El bicarbonato de sodio actúa como abrasivo suave, ideal para desprender suciedad sin rayar. Además, neutraliza olores y tiene propiedades antisépticas. El detergente, por su parte, emulsiona la grasa y facilita su eliminación. Juntos, forman una pasta limpiadora potente que se adapta a distintos rincones de la casa.

Descubre cómo quitar la grasa de tu cocina con estos trucos caseros La suciedad en la cocina es inevitable. Foto: SHUTTERSTOCK El detergente y el bicarbonato de sodio tienen propiedades que ayudan a limpiar y desinfectar. Foto: SHUTTERSTOCK

Limpieza: dónde se usa y cómo se prepara Esta mezcla es especialmente útil en la cocina, donde la grasa suele acumularse en hornos, bandejas, campanas, rejillas y mesadas. También puede aplicarse en baños, azulejos y utensilios con restos quemados. Para prepararla, basta con mezclar 2 cucharadas de bicarbonato, 1 cucharada de detergente y unas gotas de agua hasta formar una pasta espesa.

Se recomienda aplicar la mezcla sobre la superficie, dejar actuar unos minutos y frotar con esponja o cepillo. Luego, enjuagar con agua tibia para retirar los restos. En superficies delicadas, como acero inoxidable o cerámica esmaltada, conviene probar primero en una zona pequeña.