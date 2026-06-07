Qué hacen las coreanas para cuidar su piel y por qué todos hablan de eso

La piel refleja muchos hábitos diarios. En Corea del Sur, el cuidado facial es constancia. La hidratación y la protección solar aparecen entre las costumbres más repetidas. Hoy, varios dermatólogos coinciden en que muchas de estas prácticas ayudan a mantener la piel sana y luminosa con el paso del tiempo.

Uno de los hábitos más conocidos es el uso diario de protector solar. En Corea del Sur, muchas personas lo aplican incluso cuando el día está nublado o pasan tiempo dentro de casa cerca de ventanas. Especialistas en dermatología relacionan esta rutina con una menor aparición de manchas y líneas de expresión.

La hidratación también ocupa un lugar importante. En lugar de usar productos pesados, gran parte de las rutinas coreanas apuestan por fórmulas ligeras y capas finas de hidratación. Tónicos, esencias y cremas suaves ayudan a mantener la piel fresca durante el día sin dejar sensación grasosa.

Otro hábito muy repetido es la limpieza facial nocturna. Después de usar maquillaje, protector solar o pasar varias horas en la calle, muchas personas realizan una doble limpieza. Primero utilizan productos oleosos y luego limpiadores suaves para retirar restos de suciedad acumulada durante el día.

belleza coreana (1)

La alimentación también forma parte del cuidado de la piel. En Corea del Sur existe un gran consumo de verduras, pescado, arroz, sopas y alimentos fermentados como el kimchi. Algunos estudios recientes relacionan estos alimentos con una mejor salud intestinal, un aspecto que también influye en el aspecto de la piel.

Dormir bien sigue siendo otro punto importante. Las rutinas nocturnas tranquilas, menos pantallas antes de dormir y horarios más ordenados ayudan a reducir signos de cansancio en el rostro. Muchas personas notan cambios visibles cuando descansan mejor durante varias noches seguidas.