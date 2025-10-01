Limpieza: el trucazo casero para terminar con el óxido en la cocina

Los que están en el mundo de la limpieza conocen perfectamente cómo terminar con el óxido y la grasa incrustada en la cocina. Existe un truco casero para terminar con este problema de manera sencilla dejando un brillo espectacular.

Con este truco los elementos tendrán un brillo espejo envidiable. Es ideal para aplicar en la limpieza de estufas, ollas, hornos, extractores y sobre cualquier superficie metálica. Además de quitar el óxido desengrasa de forma eficaz.

Para eso hay que realizar una mezcla de los siguientes ingredientes:

1 taza de vinagre blanco

1 vaso de agua.

Una vez que está lista la preparación se coloca en una botella con un atomizador y se aplica generosamente sobre la superficie a tratar. Dejar actuar unos minutos y frotar con una esponja. Enjuagar y secar con papel absorbente.

hornalla Limpieza profunda exitosa. Foto: Fuente: Freepik Limpieza profunda exitosa. Foto: Fuente: Freepik

Otro truco de limpieza efectivo es usando bicarbonato de sodio y agua. Esta preparación es ideal para utensilios o pequeñas manchas de óxido. Se mezclan los dos ingredientes hasta formar una pasta espesa y se cubre la zona oxidada. Se deja actuar unas horas y luego se frota con un cepillo de cerdas duras o un estropajo.

También se puede hacer otra limpieza para sartenes de hierro fundido o herramientas de jardinería. Para eso se corta una papa por la mitad y se sumerge el extremo cortado en sal gruesa. Después se frota la papa en la zona que está oxidada.

Con estos trucos de limpieza habrá un brillo espejo en toda la cocina y estarán todas las partes relucientes.