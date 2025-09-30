Limpieza: el truco infalible para terminar con el sarro de la jarra eléctrica

La jarra elétrica necesita una limpieza porque con el uso diario acumula sarro. La clave está en el vinagre.

La jarra eléctrica se usa a diario, pero muchos olvidan realizar una limpieza profunda. Con los usos acumula sarro que se va quedando pegado en el interior. Sin embargo, hay un truco infalible para dejarla como nueva lista para usar.

Limpieza de la jarra eléctrica Es posible dejarla como nueva con ingredientes económicos que todos tienen. En primer lugar, se pone a hervir la mitad de agua en la jarra y mitad de vinagre. Se deja en reposo unos minutos después del hervor y se desecha el agua.

El paso siguiente es espolvorear en el interior de la jarra un poco de bicarbonato de sodio y con la mitad de un limón frotar para que se termine de desprender el sarro. Se aconseja frotar en las paredes y en la base de la jarra con el cítrico.

De a poco se irá formando una pasta espumosa y abrasiva que permitirá despegar la cal restante de manera rápida y será ideal para finalizar la limpieza de la jarra eléctrica.