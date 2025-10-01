Limpieza: el truco infalible para quitar la grasa de los repasadores y dejarlos como nuevos
Es posible realizar una limpieza profunda usando bicarbonato de socio y vinagre para desprender la suciedad.
Los repasadores de cocina acumulan suciedad y mucha grasa todo los días por el uso que se les da. Por eso una limpieza profunda siempre es importante. En simples pasos y de manera muy económica se pueden dejar impecables.
Limpieza: paso a paso
Un método de limpieza que los dejará relucientes y desinfectados consiste en rallar un poco de jabón blanco en una olla con agua. Luego se pone a hervir y se introducen los repasadores. Añadir una cantidad generosa de bicarbonato de sodio y mezclar bien. Dejar hirviendo unos veinte minutos.
Si después de este proceso de limpieza las manchas persisten se repite nuevamente añadiendo una taza de vinagre blanco. Este ingrediente ayudará a desinfectar y a eliminar los malos olores. Luego escurrirlos y llevarlos a la lavadora para su ciclo habitual.
Más trucos
Para terminar con las manchas de grasa de los repasadores se puede humedecer la mancha con un poco de agua caliente. Luego frotar sobre la zona afectada con medio limón y un puñado de sal fina. Dejar actuar media hora antes de lavar en forma habitual.
También hay una alternativa para el blanqueamiento usando agua oxigenada. Después de lavarlos se sumergen en un recipiente con este producto y con agua. Se deja en remojo durante una hora y con eso se logrará un blanqueamiento similar al que realiza la lavandina, pero menos agresivo para las fibras.