Limpieza: el truco infalible para quitar la grasa de los repasadores y dejarlos como nuevos

Los repasadores de cocina acumulan suciedad y mucha grasa todo los días por el uso que se les da. Por eso una limpieza profunda siempre es importante. En simples pasos y de manera muy económica se pueden dejar impecables.

Limpieza: paso a paso Un método de limpieza que los dejará relucientes y desinfectados consiste en rallar un poco de jabón blanco en una olla con agua. Luego se pone a hervir y se introducen los repasadores. Añadir una cantidad generosa de bicarbonato de sodio y mezclar bien. Dejar hirviendo unos veinte minutos.

Si después de este proceso de limpieza las manchas persisten se repite nuevamente añadiendo una taza de vinagre blanco. Este ingrediente ayudará a desinfectar y a eliminar los malos olores. Luego escurrirlos y llevarlos a la lavadora para su ciclo habitual.

repasador Repasadores como nuevos. Foto: Fuente: Freepik Un gran truco de limpieza. Foto: Fuente: Freepik

Más trucos Para terminar con las manchas de grasa de los repasadores se puede humedecer la mancha con un poco de agua caliente. Luego frotar sobre la zona afectada con medio limón y un puñado de sal fina. Dejar actuar media hora antes de lavar en forma habitual.