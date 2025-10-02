La inteligencia artificial hizo el top 5 de insectos más peligrosos del mundo

Cuando pensamos en los insectos más peligrosos del mundo, es fácil imaginar arañas gigantes, escorpiones o criaturas exóticas dignas de una película de terror. Pero la inteligencia artificial sorprendió con un ranking inesperado: el número uno es tan común que probablemente esté cerca tuyo ahora mismo.

Herramientas como ChatGPT y Gemini cruzaron datos científicos sobre toxicidad, enfermedades transmitidas, agresividad y muertes humanas para determinar cuáles son los insectos más peligrosos del planeta. El resultado revela que el peligro no siempre tiene forma monstruosa: a veces, basta con una picadura silenciosa para cambiarlo todo.

El top de insectos más peligrosos del mundo lo encabeza el mosquito. Foto: Archivo

Avispa cazatarántulas: Su picadura es extremadamente dolorosa y puede causar parálisis temporal. Aunque no suele matar, su veneno es potente y su comportamiento agresivo la vuelve peligrosa en zonas tropicales.

Hormiga bala: Considerada la picadura más dolorosa del mundo. Puede provocar fiebre, vómitos y desmayos. Habita en selvas de América Central y del Sur, y es temida incluso por expertos en entomología.





shutterstock_2216046217 Una hormiga también se encuentra entre los insectos más peligrosos. Foto: Shutterstock

Escorpión de cola gorda: Aunque técnicamente es un arácnido, la IA lo incluyó por su tamaño y comportamiento similar al de insectos. Su veneno puede causar parálisis y muerte en personas vulnerables, especialmente niños.

Aunque muchos de estos insectos no atacan sin provocación, su presencia en zonas urbanas o rurales mal controladas puede representar un riesgo para la salud. La IA advierte que la prevención, el conocimiento y la higiene son claves para evitar accidentes.

¿Y en Argentina?

Aunque no todos estos insectos están presentes en el país, sí hay especies peligrosas como el mosquito Aedes aegypti (transmisor del dengue), la vinchuca (que puede causar Chagas) y algunas arañas como la del rincón. La clave está en la prevención, la ventilación y el control ambiental.