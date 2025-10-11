El millonario precio para alojarse en los hoteles de Mendoza con Llave Michelin

Seis hoteles de Mendoza hicieron historia al anotarse en la primera Selección Global de Llaves Michelin. Al igual que sucede con la gastronomía y las Estrellas, la compañía francesa de neumáticos creó un reconocimiento que destaca a los mejores establecimientos del mundo. La provincia se consolidó como el destino con más distinciones dentro del país , pero ¿cuánto sale acceder a estas experiencias.

En una ceremonia realizada en el exclusivo Musée des Arts Décoratifs, en París, Francia, los mendocinos fueron elegidos y seleccionados entre los más de 7.000 hoteles de la Guía entre las experiencias más excepcionales de todo el planeta. Dos hoteles se quedaron con Dos Llaves Michelin, mientras que otros cuatro sumaron Una Llave. Asimismo, fueron 15 en total los establecimientos elegidos, con representantes también de Buenos Aires, Misiones, Salta, Santa Cruz y Provincia de Buenos Aires

Después de una minuciosa evaluación, los inspectores de la Guía otorgan Una Llave Michelin a una estadía muy especial; Dos Llaves Michelin a una estadía excepcional y Tres Llaves Michelin a una estadía extraordinaria. En total 2.457 hoteles recibieron Una (1.742), Dos (572) o Tres (143) Llaves Michelin en todo el mundo.

En el caso de Mendoza, Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites (Luján de Cuyo) y Cavas Wine Lodge (Luján de Cuyo) recibieron Dos Llaves Michelin, mientras que Chozos Resort by AKEN Spirit (Luján de Cuyo), Lares de Chacras (Luján de Cuyo), Casa de Uco (Tunuyán) y The Vines Resort & Spa (Tunuyán) se anotaron con una.

Al repasar las tarifas que tienen cada uno de los ganadores, se entiende que cumplir con los más altos estándares de calidad y servicio para la Guía Michelin tiene su costo, ya que, con tarifas expresadas en moneda extranjera en sus páginas oficiales, en algunos casos los precios se acercan a casi $2.000.000 por noche para sus suites más económicas.

Empezando el repaso por Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites, el establecimiento creado por la mundialmente reconocida enóloga argentina y su hija Ana Lovaglio, llega a $1.533.649 el precio más económico por noche en habitación doble con traslado de ingreso y salida incluidos.

Siguiendo con el otro ganador de Dos Llaves Michelin, Cavas Wine Lodge, que este año fue adquirido por el grupo chileno Awasi, con la afiliación con Relais & Châteaux, el precio publicado por la web oficial por una habitación doble con desayuno es de € 952,07 o de $1.565.214.

Pasando a los ganadores de Una Llave Michelin, Chozos Resort by AKEN Spirit, ubicado en el prestigioso distrito de Agrelo, cuenta con una tarifa desde US$ 446 (o de $646.700 tomando una cotización con un promedio de $1.450) por noche en una habitación de base doble con desayuno e impuestos incluidos.

Lares de Chacras, situado en calle Larrea de Chacras de Coria, se posiciona como la opción más “accesible” dentro de las premiadas, con un costo de $209.490 por noche en una habitación doble con desayuno buffet incluido.

Para Casa de Uco, la tarifa por noche parte desde los US$ 623, sin embargo, la reserva mínima para sus habitaciones es de mínimo de dos noches, lo que eleva el precio a unos US$ 1.290,50 (o $1.871.225) para la habitación más económica.

En el caso de The Vines Resort & Spa, ofrecen un precio en base doble para la más económica de sus habitaciones de US$1.242,90 (o el equivalente a $1.802.205), con desayuno incluido en el servicio.