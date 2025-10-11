De nicho a tendencia: crece la demanda de materiales de construcción sustentables

La industria de los materiales de construcción , históricamente asociada a un fuerte impacto ambiental, está en plena transformación y tendencia . Desde la extracción de materias primas hasta la vida útil de los edificios, cada etapa genera emisiones de gases de efecto invernadero.

Según la Alianza Global para Edificios y Construcción (GlobalABC) , la industria de la construcción es responsable del 36% del consumo mundial de energía y del 37% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía y los procesos. En este contexto, la sustentabilidad dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad urgente.

En los últimos años, arquitectos, desarrolladores y consumidores comenzaron a exigir soluciones que reduzcan el impacto ambiental de las obras. Certificaciones internacionales como LEED o BREEAM se convirtieron en estándares que marcan el rumbo de la industria .

Dentro de este nuevo escenario global empiezan a ganar protagonismo los materiales con balance de carbono neutral. Se trata de soluciones que no solo reducen emisiones durante su producción, sino que también compensan las emisiones residuales mediante créditos ambientales certificados.

Una de las empresas pioneras en este sentido fue Mapei, que en 2024 presentó en Argentina Zero, una línea de adhesivos, morteros e impermeabilizantes diseñados bajo este concepto. Entre ellos se encuentran Ultralite S1 Flex Zero y Ultracolor Plus Zero, muy utilizados en obras residenciales y comerciales.

Una de nuestras líneas representa otro avance dentro del compromiso ambiental de la compañía. Se trata de una familia de adhesivos cementicios “aligerados” y de alto rendimiento, diseñados para la instalación de cerámicos, porcelanatos y piedras. Gracias a su formulación liviana, menor emisión de polvo y reducción de compuestos orgánicos volátiles (COV), estos productos no solo facilitan el trabajo en obra y optimizan el transporte, sino que también incorporan materiales reciclados, mejorando la eficiencia y el cuidado del entorno.

Obras emblemáticas

En locales comerciales de Galerías Pacífico y Unicenter Shopping, por ejemplo, se aplicaron adhesivos y morteros, mientras que la torre L’ Avenue Libertador, frente al Rosedal, diseñada por el estudio británico Zaha Hadid Architects junto con oficinas locales, también los incorporó como parte de su estrategia de sustentabilidad.

Estos casos muestran que la adopción de materiales carbono neutro ya no se limita a proyectos boutique, sino que empieza a permear en obras de gran escala.

¿Costo o inversión?

La sustentabilidad no debe ser vista como un costo, sino como una inversión. Cada producto que se utiliza en una obra representa emisiones de CO neutralizadas. Cuanto mayor es la proporción de estos materiales, mayor es la reducción total de la huella de carbono.

Para los constructores significa obras más durables, con menos mantenimiento y mejor desempeño energético, y para las empresas implica reputación positiva y ventaja competitiva en un mercado cada vez más exigente.

OIP (3)

La transición hacia una construcción sustentable ya está en marcha y parece no tener vuelta atrás. Estudios de arquitectura, desarrolladores y consumidores demandan productos más responsables y las normativas ambientales comienzan a endurecerse. El futuro del sector estará marcado por la capacidad de adaptarse, innovar y generar valor en un mercado que exige construir no solo para hoy, sino también para el futuro.

* Lucas Álvarez, gerente de Marketing y Comunicaciones de Mapei Argentina.