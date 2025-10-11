Beltrán Briones admitió que lo tentaron desde la política y explicó cómo crece CABA

Pocos influencers dirían que el real estate es un nicho para explotar en redes sociales. Prácticamente ninguno, salvo Beltrán Briones . El joven desarrollador inmobiliario llevó a gran parte de la juventud a preguntarse cuánto sale un departamento en Núñez o por qué no se construyen más edificios como los que se ven en Recoleta . Dueño de un estilo personal único, Briones combina polémica con ladrillos. Esa se podría decir que es la clave, resumidamente. Mientras su negocio crece, también lo hace su perfil por fuera de lo estrictamente personal. Ya tiene su stream con amigos y recibió ofertas no de uno ni dos partidos políticos, sino de tres diferentes. En diálogo con MDZ, la celebridad del real estate argentino contestó sobre los más variados temas, como tiene acostumbrado a su público, y dejó un adelanto para el 2026.

-A ver, empecemos...yo te quiero preguntar, ¿este piso cómo me lo tasas? Estamos en Retiro vamos a decirle a la gente.

- Bueno, esto está sobre la 9 de Julio, Carlos Pellegrini. ¿Cuántos metros tiene esto? ¿Sabés?

- No sé...pongamos que tendrá 100. - Para mí tiene un poquito más, a ojo por lo que vi. Esto vale en esta torre, que no sé si es apto residencial, o sea porque esto es oficina. No sé si es apto residencial. Si no es apto residencial, esto vale 170.000 dólares techo, techo.

- Bear market de Retiro.

- No, no. O sea, no sé si es por Retiro, pero los edificios que solo son apto profesional, apto oficina y no pueden ser residencial, están muy castigados. Tengo entendido que hay distintas oficinas en los distintos pisos y la zona está de noche, está muy venida menos. Entonces bueno, esa es a ojo mi tasación.

- Hablando de Retiro y otros barrios como Recoleta y demás, no sé si viste en redes que mucha gente te pone "Beltrán labura para que vos no tengas esto", eh? ¿Qué opinas de estos barrios...afrancesados? Vos decís que te gustan mucho, ¿pero al mismo tiempo pueden sobrevivir o no a futuro?

- Lo que tienen los edificios más antiguos o los edificios del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires...las fachadas son espectaculares. La gran mayoría de esos edificios se construyeron a principios del siglo 20 o fines del siglo 19, pero muchos están mal mantenidos. Al ser unidades muy grandes, las expensas se prorratean por menos unidades. Entonces, edificios mal mantenidos, con expensas caras con mucho deudor de expensas, resultan edificios estéticamente muy lindos, pero técnicamente mal mantenidos y tenés problemas que el piso empieza a tener termitas, empieza a tener goteras, empiezan a tener rajaduras, la fachada mal mantenida, el hall de entrada venido a menos, cañería que tiene que ser cambiada, ascensores muy muy chicos...si vos vas al centro de la Ciudad, el tamaño de los ascensores, en muchos edificios no te entra un cochecito de bebé. Todo este tipo de cosas tiende a castigar los edificios más antiguos. Ahora, si me decís de un edificio antiguo bien mantenido, aggiornado, sin deudor de expensas suele ser extraordinario. Y como bien decís, a mí, a título personal, me parece muy estético y me encanta la parte de Recoleta, de retiro, de Monserrat, de San Nicolás antigua...los edificios antiguos de San Telmo me parecen estéticamente lo más lindo de toda la ciudad.

Pero también hay otra cuestión, que gran parte de esos edificios se hicieron con una mano de obra que no es la mano de obra que tenemos hoy en día. Esa gente eran artesanos...las gárgolas, las fachadas, las molduras que hacían. Eso es difícil de conseguir hoy en día. Entonces también tenés un problema de mano de obra y después tenés el otro problema de por qué no se hacen ese tipo de edificios hoy en día que, además de que no tenés esa nobleza de materiales y no tenés esos artesanos de obra, no tenés la demanda. Porque yo eso te lo tengo cobrar más caro, porque sale más caro y la mano de obra es más cara y hay más escasez, entonces te lo tengo que cobrar más caro. "No Beltrán, no estoy dispuesto a pagarte cuatro lucas el metro porque me hagas un edificio con gárgolas de mármol y techo de cuatro metros". Hay gente que simplemente no está dispuesta a pagar.

Entonces, muchas veces con la estética de las ciudades, la gente incorrectamente apunta contra la oferta, que son los constructores y los desarrolladores. Pero en verdad, si vos querés que los desarrolladores construyan otro tipo de edificios, no tenés que atacar a la oferta, tenés que concientizar o venderles a la demanda que otro tipo de edificios mejor. El constructor, el desarrollador, se adapta a lo que el estudio de mercado le da, a donde le convalidan precios altos, donde la empresa es más grande. Son empresarios, están ahí para ganar plata. Pero bueno, es un poco ese el análisis.

- Me interesó que decías de los cochecitos que no entran en los ascensores. Hay un problema de natalidad en la Ciudad. La gente tiene más perros que bebés en los últimos años. No sé si te está afectando en algo a tu mercado.

- En el largo plazo podría llegar a afectar a ciertos mercados de la Argentina. Al ser desarrollador de la Ciudad de Buenos Aires siempre vamos a tener demanda. Mismo gente del interior que viene acá a trabajar o a estudiar, o hacer carrera acá. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires no va a sufrir este problema en el corto, mediano e incluso el largo plazo, al ser el centro político, financiero y administrativo de la Nación.

Pero si, si vos estás construyendo un edificio de 350 unidades en un pueblito donde son 30.000 y cada vez hay menos personas, definitivamente es algo a tener en cuenta, por el tipo de unidades, por la tipología, por la cantidad de departamentos. Entonces, en otras zonas sí es un problema, pero en Buenos Aires, por suerte, no vamos a sufrirlo. No va a haber una baja en demanda al haber tanta demanda no solo de la Ciudad, sino que de otras provincias del interior del conurbano para vivir en Buenos Aires.

- ¿Y no vas a tener más competencia vos como desarrollador? Porque los desarrolladores del interior van a tener menos mercado en sus provincias. Quizás vienen a las ciudades grandes a también tratar de desarrollar.

- Bienvenido sea. Obviamente hay una curva de aprendizaje y una barrera de entrada. Para empezar a desarrollar en otro lugar, un poco lo hablábamos fuera de cámara, tenés que conseguir mano de obra, tenés que conseguir inmobiliarias que te den terrenos, tenés que tener confianza de la gente que vende terrenos para que te lo vendan a vos. Tenés que tener inmobiliarias que te comercialicen tus productos. Pero de todas formas, cuanto mayor sea la oferta, por lo general el usuario final obtiene un mejor producto por un menor precio. Así que ningún problema con que eso ocurra.

- Beltrán, te cambio un poquito de tema...política. Te escuché en varios videos decir que no te meterías. Al mismo tiempo vi que diste una charla para La Libertad Avanza. ¿Es así?

- Me invitaron. Fui hace un par de meses a dar una charla sobre real estate. Por ahí cometí un error yo, porque estaban los banners del partido y mucha gente pensó que yo estaba dando una charla como si yo fuese parte o un referente o algo por el estilo. Y en verdad yo fui a hablar de real estate, hablé del mercado, conté qué proyectos tengo a la venta. Fui con un speech comercial de charla. El tema es que el banner de fondo tenía el logo del partido y mucha gente pensaba "¿te metiste en política?", y yo "no, muchachos, no me metí en política"...

- O sea, si te llaman de otro partido a dar una charla, no sé, en la UCR, en una unidad básica del PJ...¿vas?

- Sí, obvio. Em invitaron de la UBA, FADU, una...no me acuerdo qué cosa, medio de otra ideología, yo voy. Me invitaron a dar una charla al PRO, dije que sí, o sea, no es porque quiero hablar de política, voy a hablar de real estate. Me compra un peronista, un radical, un liberal...

- Que firme la escritura y va bien.

- Olvidate. Pero por ahí fue un poco ingenuo de mi parte pensar "no pasa nada". Y después viste, agarran..."no, este pibe ahora es militante de"...cualquiera.

- Pero ahora tenés un perfil alto, digamos, en redes, entre la juventud, sos ampliamente conocido. Me imagino que alguna vez te ofrecieron de algún lado ser parte, participar en la política.

- Sí, sí. Me ofrecieron participar el PJ, el PRO y la Libertad Avanza.

- Los tres partidos.

- Los tres partidos.

Me ofrecieron participar el PJ, el PRO y La Libertad Avanza. Beltrán Briones sobre las ofertas de los partidos políticos. Video: MDZ

- ¿Para qué elecciones? ¿Las de mayo de este año, en las legislativas?

- "Querés estar en una lista? ¿Te interesa involucrarte?"...pasa que no llega a conversaciones mayores porque le decía "no, te agradezco" de entrada. No tengo ningún interés. Fijate que los liberales, algunos me dicen "kuka", los kirchneristas me dicen "liberfacho". Es como que yo intento mantenerme apolítico, porque desde el punto de vista de una empresa no te conviene hablar de política. Vos haces lo tuyo, te dedicás a lo tuyo y al pedo politizarte, al pedo, bancar o no bancar a alguien...al pedo, digo, podés poner a mucha gente en contra y en verdad vos le querés vender a la mayor cantidad de gente posible. Queres trabajar con la mayor cantidad de proveedores posibles, con la mayor cantidad inmobiliaria posible.

- ¿A futuro hay vocación pública en Beltrán Briones?

- No.

- Tema educación...porque tiene que ver también con tu negocio. Se está yendo todo a zona norte, las grandes universidades están construyendo ahí y demás, pero al mismo tiempo quiero saber cuál es tu visión sobre la universidad. Has contado en otras charlas que bueno, vos viste que era mejor para tu persona empezar a trabajar desde temprano...¿Qué pensás sobre la educación universitaria hoy en día?

- Yo creo que la educación universitaria es muy útil. Estadísticamente la gente que tiene un título universitario gana más dinero en promedio que la gente sin. Y tiene mayor acceso a un primer trabajo que gente sin un título. Entonces, si yo le hablo a la totalidad de la gente y me preguntan, sí o sí consigan un título universitario.

Después, respecto a la educación, yo siempre pienso lo siguiente: vos tenés ingresos acorde a cuánto vales, cuánto sos capaz de producir y vos vales y sos capaz de producir en cuanto más conocimiento tengas. Entonces para mí siempre tenés que estar formándote. No sé si con la educación formal, pero si fuera un máster bárbaro, libros, bárbaro, audiolibro bárbaro...hoy día con YouTube hay unos podcasts de cualquier tema, bárbaros, hay entrevistas a fundadores, bárbaras. Entonces mi lógica es: siempre te tenés que estar capacitando, en la materia que sea. Si es real estate, suscribite a un newsletter de real estate, ve videos de real Estate, podcast de real estate...

- Meté el chivo del tuyo.

- Sí, yo tengo un podcast, El Club del Ladrillo, donde hablo de real estate...entonces yo creo que en la medida que te seguís educando valés más como persona. O sea, el conocimiento te hace valioso. Cuanto más formados tenés, más valioso sos. Cuanto más valiosos sos, mayores son tus ingresos. Nivel que yo digo "el día que te dejas de formar es el día que vos decís este es mi techo de ingresos". O sea, lineal. Yo creo que cuanta más formación tenés, mejor te va en el mundo laboral, así que te digo esto por la pregunta del tema de educación. Para mí la educación es fundamental. Puede ser formal...viste, colegio, universidad, master. Puede ser más informal: autodidacta, libros, referentes, podcast, audiolibros. Pero tiene que ser, desde mi punto de vista, constante.

- Estás acostumbrado a hacer los top tres...universidades creo que ya lo has hecho y un amigo, justo le comenté que ibas a venir, y me dice "que diga colegios secundarios, a ver Beltrán qué opina de eso". ¿A dónde mandarías a tus hijos?

- ¿Top tres colegios?

- Sí

- Bueno, te voy a nombrar dos colegios a los que yo fui. Palermo Chico, grupo de amigos de toda la vida ahí, muy buena onda. La pasé muy bien estando ahí...Colegio del Salvador...lo mismo, fui a ese colegio, me encantó, amigos de toda la vida de ahí también. Y después un tercero...hay muchos colegios muy buenos, pero...el Newman es un muy buen colegio.

- Y Beltrán, en cuanto a la educación y demás, vos me decías que uno se tiene que seguir educando constantemente. Me imagino que vos cuando cuando leés, escuchas audiolibros, podcasts y demás, tenés ciertos referentes. ¿A quienes nos puedes recomendar para seguir, para educarnos?

- Sí, justo en el rubro mío que es real estate, en YouTube siempre recomiendo Santiago Magnin. Muy buen contenido del rubro inmobiliario, principalmente de la Ciudad de Buenos Aires. Después tenés el newsletter Reporte Inmobiliario. Muy buena información, al día, de lo que está pasando en la Ciudad. Después está Daniel Brinn. Muy buenas estadísticas y datos de real estate. Después ya referentes, como para lectura, recomiendo mucho a Grant Cardone. Tiene un REIT, que es un Real Estate Investment Trust, que es como un fondo de inversión de real estate en Estados Unidos. Tiene 5 mil millones de dólares "under management", o sea activos bajo su administración, 5 mil millones de dólares. Después, Donald Trump como desarrollador, muy exitoso desarrollador de Nueva York. Tiene libros espectaculares. "The art of the deal", El Arte de la Negociación, es un gran libro. "The Art of the Comeback es un gran libro. Después, El Toque de Midas, que escribió él con Kiyosaki, es un gran, gran libro. Pero bueno, como verás siempre intento darle un tinte de real estate, porque es lo que más me interesa. Pero bueno, esos autores, o esas personas, son por ahí los que más estudio hoy en día.

- Tenés la teoría Beltrán de que las clases más pudientes se fueron desplazando del sur al norte de la Ciudad históricamente. Desde La Boca hace ciento y pico de años, después Retiro, Recoleta y demás. Ahora se está yendo tan al norte que yo te pregunto si no puede haber una vuelta. Porque estamos llegando ya a Núñez ¿Se va a seguir desplazando hacia el norte? Calculo que ya "chocará" con una zona tan alejada de lo que es el centro de la ciudad, que va a ser muy difícil.

- Mira, este desplazamiento al norte continúa, independientemente de la delimitación que tiene la Ciudad de Buenos Aires. O sea, el barrio más al norte de toda la ciudad de Buenos Aires, es Núñez. Pero la expansión continúa hacia la provincia de Buenos Aires. Y ahí ya entrás en Vicente López y Olivos, que han crecido un montón...San Isidro, que ha crecido un montón, Tigre que ha crecido un montón. Nordelta. Nordelta directamente no existía y seguís yéndote al norte. Para Pilar y Escobar se han creado un montón de countries que se originan y empiezan a existir en los ´90. Entonces, la migración al norte continúa independientemente de donde se termina la Ciudad de Buenos Aires. Y un poco lo que yo digo es que el barrio más al norte de toda la ciudad es Núñez.

Entonces, si todo se muda al norte y vos querés estar cerca de ello, pero querés vivir en la Ciudad de Buenos Aires, el barrio es Núñez. De hecho, hoy Núñez es el tercer barrio más caro de la ciudad de Buenos Aires y es, estadísticamente, el barrio con mayor cantidad de obras en ejecución de toda la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, un poco por eso me ubico ahí.

Después si está pasando esto que vos mencionás, de que mucha gente está volviendo. Un poco lo que pasó es que en pandemia mucha gente se fue al country, o se mudó a un country, porque está el home office y los chicos cursaban online, el colegio y la universidad. Con la vuelta de la presencialidad a los trabajos, a los colegios y a las universidades, mucha gente volviendo. El embotellamiento es muy, muy severo. El tráfico que hay es severo. Una o dos horas para llegar, una o dos horas para volver a zona norte. Lo que lo que me está pasando, es que mucha gente con casa de country se está comprando un departamento en el centro para hacer base, para dormir. Un dos ambientes bien ubicado para que si hoy terminamos acá a las nueve de la noche y mañana tengo que ir a las siete, ya directamente duermo acá. Eso sí está pasando y es como una especie de vuelta al centro.

- Pero la particularidad de muchos barrios es al norte, vos nombrabas Nordelta, por ejemplo, es justamente esto: el transporte. No tenés el centro urbano instalado ahí, donde la gente pueda vivir autónomamente ahí ¿Ves que el centro de actividades se siga desplazando al norte?

- Las universidades se están instalando muchas en este momento en Núñez, en frente al Monumental. Bueno, ya tenés Di Tella, UTN, ITBA, Ciudad Universitaria. Todo esto está en Núñez. Después, a la altura de Saavedra, también hay universidades. La Interamericana creo que es. Después, si se van a ir a provincia...segurament. En provincia, en zona norte, ya tenés la Austral, tenés la San Andrés, tenés un poco de las mejores universidades en zona norte. Colegios lo mismo: Northland, Michael Ham Newman, Sworn, Southern Hill, Holy Cross...todo esto está en zona norte, los mejores colegios, Pilgrim, todos los mejores colegios están en zona norte. Muchas de las mejores universidades en Núñez, Saavedra, muchas en zona norte. Y si vos tenés plata y querés mandar a tu hijo al mejor colegio, ¿dónde vas a vivir? Y, probablemente cerca del colegio del pibe ¿Dónde va a ir a la universidad? Y ahí, si vos tenés una empresa y querés captar talento, ¿dónde la vas a ubicar? Y, en Vicente López, donde se están instalando un montón de empresas. Todo se retroalimenta con todo y empuja hacia el norte. No sé si está bien o mal. O sea, te digo una cosa, en zona norte de provincia no tenés subte, no hay tanto tren, no hay tan buen acceso...

- Bueno, a Núñez ya de por sí es complicado llegar.

- Sí, ya es complejo hoy en día llegar, pero que está pasando, está pasando. Es innegable eso y se retroalimenta todo con todo. En Saavedra, que también creció mucho, está el DOT, está IRSA, está Mercado Libre, muchas empresas muy grande ubicándose ahí con muchos empleados ubicándose ahí. Y todo eso se potencia.

- Una polémica que surgió últimamente, quizás alrededor del mundo, es el tema Airbnb. No sé qué opinas al respecto. Tiene muchas críticas en las grandes ciudades porque se dice que quita lugar a las personas que viven allí, que es una crisis, que hay que ponerle un límite a la cantidad de apartamentos que se pueden alquilar por ese método. ¿Qué opinas?

- Mirá, históricamente en la Ciudad de Buenos Aires siempre que el gobierno intervino en lo que sería regulaciones de alquiler de precio, de cantidad de tiempo en la cual se puede ajustar, de moneda en la cual se debe pagar, lo que termina pasando es que cae la oferta de alquiler y te aumenta el precio de los alquileres. Pasó con la con la ley de alquileres, básicamente. Yo entiendo que puede ser una problemática el tema del Airbnb, pero también creo que no se puede regular. Es algo que la gente tiene que decidir, si conviene alquilar temporal o tradicional. Hoy en este momento, octubre 2025, el alquiler tradicional te deja una rentabilidad mayor que el temporal. O sea, es más rentable hacer un alquiler normal que por Airbnb. ¿Entonces, qué me vas a decir? En el gobierno pasado era mucho más rentable el Airbnb que el tradicional. Y bueno, va fluctuando, dependiendo de si estás caro o no en dólares. Si estás caro en dólares, el Airbnb cae, el tradicional sube. Si estás barato en dólares, tenés mucho turismo, el Airbnb sube, el tradicional cae. Y yo creo que es mercado.

No tiene sentido intervenir y la gente que quiere intervenir tiene un desconocimiento del mercado inmobiliario. Lo que terminó pasando con la Ley de Alquileres es que mucha gente sacó su departamento de alquiler de Zonaprop o de los portales normales y empezó a alquilarlo en negro. Y cuando lo alquilas en negro, el que pierde es el inquilino, que no tiene una garantía, que tiene que pagar el alquiler por afuera y termina encareciendo el alquiler de todos. Entiendo que se hizo de buena fe, pero terminó siendo un fracaso.



- Tema dólar ¿Cómo está hoy, para vos, con respecto a tu rubro? ¿Está bien o está mal? ¿Habría que devaluar?

- Yo no sé a cuánto tiene que estar el dólar. Técnicamente eso es una pregunta que no te sé contestar. Lo que a mí un poco me pasa es que, cuanto más apreciada esté la moneda, mayor poder de compra tiene el argentino, porque su sueldo en pesos vale más en dólares. Entonces, si no devalúan la gente gana más en dólares. El problema es que la obra me sale más cara en dólares. Si devalúan, la obra me sale más barata en dólares, pero el sueldo de la gente es menor en dólares. Entonces, de los dos lados tenés algo positivo y negativo. En el gobierno pasado, cada vez que devaluaban, a toda la gente que estaba construyendo, se le abarataba el costo de obra. Ahora que no devalúan, o sea poco comparado al gobierno pasado, se apreciaron los sueldos en dólares y los sueldos respecto al metro cuadrado mejoraron su poder de compra, pero la obra se me encareció un 130%. Entonces es un tire y afloje y yo no sé si tienen que devaluar. Estoy preparado para las dos. Si no devalúan, continúo. Si devalúan se me abarata la obra y continúo.

- Pero me imagino que es un desafío planificar con estos tire y afloje que decís vos. Porque la construcción dura dos, tres, cuatro años...

- Sí, definitivamente todo el tiempo estás haciendo futurología de lo que puede llegar a pasar con el dólar, con el costo de construcción y con el precio de venta. Si vos pensás que los precios van a bajar, vendés todo. Si vos pensás que los precios van a subir, te conviene estar parado sobre metros cuadrados. Si vos pensás que van a devaluar, te conviene estar en dólares y si se va a apreciar el tipo de cambio te conviene estar haciendo carry trade. Todo el tiempo estás con estos temas de qué hacer con tu plata, qué comprar, estar líquido, estar sobre tierra y todo el tiempo estás haciendo una predicción de lo que puede llegar a ocurrir. Noto en el gobierno de turno un discurso de "no vamos a devaluar, no vamos a licuar", y lo han mantenido en gran medida y creería que van a continuar por ese camino.

- Ya un poco lo dijimos cuando hablamos de política, en cuanto a si te meterías y dijiste que no. Pero bueno, ideológicamente, si me podes dar una definición, porque dijiste que te llamaron de varios partidos, pero vos por ahí te acercas más a un lado o al otro.

- Mirá, como te dije, a mí no me conviene estar politizado, porque para mí una empresa que vende un producto debería estar dispuesto a vendérselo a cualquiera, a quien pague y a quien lo quiera. Entonces no me conviene ser un termo. Igualmente no te voy a evadir la pregunta. Voté al oficialismo, pero es como que yo me di cuenta que,desde el punto de vista de marca, te conviene ser apolítico. Si yo estoy dispuesto a venderle a cualquiera, de hacer negocios con cualquiera y negociar un lote con cualquiera y la compra y venta de un depto con cualquiera. Entonces en un punto sí empecé a hablar un poco más de política y después dije "che, no sirve".

- Te pregunto porque a veces vos, en cuanto tu marca personal, roza mucho con la política. Tuviste el famoso video que hablás de la villa, sobre qué hacer con las villas y ahí saltaron todos los políticos a criticarte o apoyarte. Y eso también es un tema del que te quería preguntar. ¿Cómo te llevás con esas críticas, particularmente ese video que fue bastante viral?

- Sí, el tema de la villa...mi objetivo ahí no fue que se haga mi propuesta o que alguien me llame para ejecutar mi propuesta. Te digo la verdad, ahí un poco la idea era poner el tema en agenda.

Actualmente el tema se está ignorando. Del 2001 a hoy la población de la ciudad creció un 13%. Del 2001 a hoy la población de las villas creció en 500%. El tema se ha ignorado. Yo paso todos los días por dos villas, las veo todos los días, veo que crecen cada vez más altas, cada vez más gente y hay que hacer algo al respecto. Yo no pretendo que se ejecute mi idea, ni tengo interés en ejecutarla. Es más una cuestión de poner el tema en agenda. Después va a aparecer alguien más inteligente, con más idea de urbanismo, con más ideas legales, que diga "la solución es bla" y un poco que el político de turno diga "che, mirá, si hay interés se puede hacer un voto popular en qué se haga al respecto, se hace y si no, no". Un poco por ahí va el tema.

- ¿Pero cuál es el secreto de Beltrán Briones para llegar a ese impacto en las redes?

- Mirá, te explico: cuanto menos conocido seas o una menor audiencia tengas, más necesidad de polemizar tenés, para que tu contenido sea levantado, sea publicado por medios, por radios, por gente, que se hable de vos. Cuanto mayor audiencia y cantidad de seguidores tenés, menor necesidad de polemizar tenés.

Entonces, si vos ves mi video de hace tres años o hace dos años, yo era mucho más agresivo con lo que decía, cómo lo decía, cómo lo comunicaba. Y hoy en día ya no tengo la necesidad de hacerlo porque hay mucha gente que genuinamente le interesa "a ver qué opina, a ver qué dice, a ver qué propone". Entonces, un poco el secreto, si se quiere, es al principio contenido un poco más polémico, lo que se conoce como bait. Que bait sería como un cebo, para un animal. Le ponés ahí algo rico, un queso, va y la atrapa. ¿Viste? Sería como un poco más de bait al principio. Y luego, una vez que tenés una audiencia y una base de gente que te sigue y una base de gente que le interesa lo que vos comunicas, puede ser un poco más genuino.

A veces vienen y me dicen "che, boludo, ¿por qué hablas con un común sacado y tenés estas ideas locas?" Yo decía "es para ganar audiencia". Y después siempre lo que yo hacía es sacar un video polémico. La gente me veía, me empezaba a seguir y al día siguiente sacaba un video súper comercial hablando de mis proyectos, de mis edificios, de lo que yo vendía. Entonces toda la gente que me siguió para escucharme hablar de X tema, ahora les estoy vendiendo y es un poco eso. Saco algo polémico, algo para que la gente me vea, me putee. Al día siguiente video comercial y voy mechando y voy mechando.

Y un poco la lógica es...lo que yo me di cuenta es que la mayoría de la gente de la Ciudad no conoce a un solo desarrollador inmobiliario. O sea, si yo salgo a preguntar a la gente "che, ¿cuántos desarrolladores inmobiliarios conocés?" La mayoría te va a decir ninguno. O por ahí te dice "uno, sí, Beltrán el rubio". Entonces un poco era ese el objetivo, ser el único. Entonces, el día que alguien les hace una consulta, "sí, hablale a tal flaco", el día que alguien está buscando "y, le voy a hablar a este flaco, a ver qué tiene". Después para vender, tiene que tener un buen producto, un buen precio. Pero, ya que te consulten a vos, cuando inician una búsqueda o lo que sea, ya ganaste desde el punto de vista de marketing. Entonces, un poco un poco esa es la lógica.

- Como última pregunta, te quería consultar, justamente, por tu estrategia de comunicación. Porque tenés tu Instagram personal, después creo que manejas el de la desarrolladora, también tenés un stream ahora con tu grupo de amigos...no sé si tienes algún otro proyecto en mente de acá en adelante, para instalar mejor tu marca personal.

- Sí, a ver, en Instagram tengo mi cuenta, más otras diez cuentas también con mi nombre. Hay muchas cuentas en Instagram de la empresa. Ninguna de estas cosas las manejo yo. Es contenido mío, pero no estoy editando y subiendo. No tengo ni acceso. Después tengo, sí, YouTube, cuentas de Facebook...Facebook es donde más disparo yo, que es donde está mi cliente, en Facebook. Lo mismo con Twitter, lo mismo con Snapchat, lo mismo con YouTube. Con LinkedIn estoy en todas subiendo contenido, promocionando mis proyectos, hablando de real estate. Y después sí, obviamente el streaming con mis amigos, el podcast El Club del Ladrillo. Ahora estoy escribiendo un libro, voy a sacar un libro.

Voy a sacar un libro: El método Briones Beltrán Briones anuncia su nuevo libro. Video: MDZ

- ¿Se puede saber el título?

- Sí, se va a llamar El método Briones, y es un libro de marketing. Es un libro de marketing para el real estate. Así que eso debería estar saliendo. Yo quería que salga ahora, pero la editorial me dijo que lo sacamos en marzo o abril para la Feria del Libro.

- Gracias Beltrán. Nos vemos en la Feria del Libro entonces.