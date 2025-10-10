El look de Celeste Cid que desafió la censura y revolucionó las redes

La actriz, Celeste Cid, mostró su costado más audaz con un culotte negro y espalda descubierta. No te pierdas la foto.

Celeste Cid deslumbró con una producción de fotos que jugó al límite de la sensualidad sin perder su elegancia natural. En las imágenes, la actriz posó con un culotte negro de tiro alto, una prenda arriesgada que dejó su espalda completamente al descubierto.

Su estilo siempre se movió entre lo delicado y lo transgresor, y esta vez no fue la excepción. El look, fotografiado con luz suave y fondo neutro, dejó todo el protagonismo en la silueta y las texturas. Celeste llevó el cabello suelto, con ondas bien marcadas y un aire vintage. En los labios, lució un rojo intenso que se convirtió en el punto focal, mientras que unos lentes de sol oscuros le dieron un toque cinematográfico.

El conjunto generó una ola de comentarios positivos en redes sociales. Sus seguidores celebraron su actitud y su forma de encarar la sensualidad sin caer en lo obvio o lo vulgar.

El éxito de la producción no solo tuvo que ver con la ropa, sino también con su presencia, puesto que su forma de mirar, de moverse frente a cámara y de apropiarse de cada encuadre reflejó una confianza que trasciende cualquier prenda.