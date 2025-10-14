Julieta Poggio liquidó a Sabrina Rojas tras sus polémicos dichos respecto a la masculinidad de su novio

La conductora de canal América lanzó comentarios punzantes sobre el aspecto de la pareja de la ex Gran Hermano y ella no se quedó callada.

Una nueva confrontación en el universo de la farándula ha agitado el ambiente mediático tras una emisión de Pasó en América, en la que Sabrina Rojas, hizo un comentario que le cayó muy mal a la ex Gran Hermano. En el programa pudieron en pantalla una imagen del hombre que, según trascendió, estaría vinculado afectivamente a Julieta Poggio. Los dichos espontáneos emitidos por la conductora durante la transmisión desató una marejada de críticas y dio inicio a un intenso ping-pong de declaraciones que rápidamente se viralizó.

La experimentada actriz y conductora no se guardó su parecer al analizar el aspecto físico del joven, haciendo hincapié en su estilo, su indumentaria y hasta en el cuidado estético de su cuerpo. La declaración de Rojas fue directa y sin ambages: “A Juli le gustan los hombres suaves de masculinidad, sus parejas oficiales tienen poca masculinidad. Este chico, si no es bisexual, pega en el palo. Mirá las cejas, se hizo la boca, ella es más varonil que él”, sentenció la comunicadora. Esta aseveración, cargada de juicio sobre la masculinidad del supuesto compañero de Poggio, generó de inmediato una profunda controversia entre el público y en las redes sociales.

La réplica de la influencer no se hizo esperar y llegó pocas horas después a través de su participación en el streaming de Bondi Live. Julieta Poggio decidió afrontar la situación con serenidad y firmeza, estableciendo una clara posición respecto a los prejuicios y la orientación sexual de las personas. La joven se expresó con claridad sobre la visión de la conductora, argumentando que se trataba de un enfoque obsoleto y superficial. "Me pareció una visión antigua y tonta. Si yo quiero salir con un chico bi o gay, ¿cuál es el problema?”, expresó la joven figura.

La tajante respuesta de Julieta Poggio tras los comentarios de Sabrina Rojas La tajante respuesta de Juli Poggio ante los comentarios de Sabrina Rojas La tajante respuesta de Juli Poggio ante los comentarios de Sabrina Rojas. Video: LAM (América TV) Este intercambio de opiniones puso de relieve una discusión mucho más profunda sobre los roles de género y el escrutinio social al concepto de masculinidad. En un momento cultural donde una creciente cantidad de figuras públicas juveniles, como la propia Poggio, se atreven a desmantelar estos preceptos arraigados, las palabras de Rojas encendieron el debate en los medios y en redes sociales.