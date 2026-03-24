Juli Poggio sexy, atrevida y divertida: con quién se escapó a Mendoza y por qué

Julieta Poggio se tomó el fin de semana XXL para disfrutar de uno de sus lugares preferidos de la República Argentina : la provincia de Mendozxa. Es que la "tierra del sol y del buen vino" es absolutamente amada por la modelo, conductora, ex Gran Hermano e influencer, ya que siempre asegura que desde que conociço estas tierras, "ama venir".

Como siempre, lo compartió con su gente en Instagram, y la novedad es que vino a disfrutar pero con un grupo de amigas. Desde hace tiempo que la Poggio exclama en su Instagram que Mendoza es una de sus “tierras favoritas ever”, y acompañó esa alegría con una batería de looks espectaculares que combinó en fotos con el disfrute de las actividades que hizo y los paisajes de montaña.

Juli pasó por bodegas, cabañas boutique, fiestas electrónicas y momentos de contacto total con la naturaleza y el deporte aventura: lo que se dice... ¡un fin de semana completísimo!

Cabe destacar que entre los looks que usó Julieta, eligió mostrar y promocionar marcas mendocinas, de diseño de indumentaria local.

Juli junto a una de sus amigas, bajo un parral en la foto.

Entre las bodegas y restaurantes que disfrutó con amigas, estuvo en Casa Vigil, en Maipú, y bodega Monteviejo, en el Valle de Uco. Y a la hora de salir de fiesta, eligió la Moonfest, un festival súper cool a orillas del dique, bajo el sol y la luna de Potrerillos.

La Poggio en las terrazas de bodega Monteviejo, en el Valle de Uco.

IMG_5294 Casa Vigil, un lugar que Julieta ya conocía y al que volvió.

Por supuesto, no faltó el sombrero: se trata del accesorio obligado y por el cual muchos tiktokers o influencers hacen humor cuando hablan de los outfits que eligen los que vienen a disfrutar de Mendoza.

"¿Qué onda los cowboys en Mendoza", "¿Es Mendoza o Texas?", "Cálmense, no están en Coachella ni en el Lejano Oeste" son algunos de los comentarios que proliferan en las redes en tono irónico cuando se habla de la vestimenta elegida para disfrutar de un sunset mendocino, o de la movida electrónica que sucede entre las montañas... mientras que otros defienden esta tendencia a capa y espada y alzan la bandera que proclama que hay que ponerse lo que a uno le guste y quiera lucir para sentirse lindo, con onda, y cómodo.

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El periplo siguió con el disfrute de la Moonfest, el festival que se define como como una experiencia que trasciende los formatos tradicionales: un encuentro donde la música, el paisaje y la energía del momento se fusionan en un ritual colectivo al aire libre, rodeados por los bosques y montañas de Potrerillos.

Allí, la Poggio se bailó todo al ritmo del set de Konstantin Sibold, uno de los nombres más respetados de la escena electrónica europea. El DJ y productor alemán es reconocido por su capacidad para equilibrar potencia de pista y profundidad melódica, una fórmula que lo convirtió en un referente dentro del circuito global.

IMG_5309 Juli Poggio en la Moonfest.

La jornada contó además con un warm up a cargo del argentino Facundo Mohrr y del DJ local Igna Farres.

IMG_5350 Kayak en Potrerillos: una experiencia muy cool.

Juli, que también es bailarina y amante de los deportes, vivió una increíble experiencia con sus amigas en el lago de Potrerillos: estuvo haciendo kayak.