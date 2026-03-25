Julieta Poggio visitó nuestra provincia durante el fin de semana largo y protagonizó una caída que rápidamente se viralizó.

Julieta Poggio es una de las exparticipantes de Gran Hermano que ha logrado capitalizar su participación en el reality de una manera muy positiva. La joven se encuentra trabajando como modelo y ya tiene más de tres millones de seguidores en Instagram.

Los famosos eligen a la provincia de Mendoza para desconectar de la rutina y disfrutar de sus bellos paisajes y bodegas. Fue el caso de Julieta, quien compartió en redes su aventura y hasta subió la caída que sufrió en un viñedo de una bodega.

La joven influencer compartió un carrusel de imágenes en su Instagram y dejó una frase contundente: "En otra vida seguro fui mendocina". Pero lo viral sucedió después, cuando ella compartió en sus historias la caída que tuvo mientras recorría una bodega con sus amigas.

La caída de Julieta Poggio en Mendoza y se volvió viral Julieta Poggio, ex Gran Hermano, sufrió una fuerte caída en un viñedo de Mendoza: el video "Resumen del viaje", escribió junto al video donde se la podía ver a ella tirada en el piso: "Agárrame que salgo de acá", se la escuchó decirle a una de sus amigas mientras la levantaban tras el percance.