La China Suárez y su look deportivo que desató comparaciones con Wanda Nara.

La China Suárez impuso su versión del “comfy look” para su viaje con Mauro Icardi. No te pierdas los detalles y fotos en la nota.

El viaje de regreso de Madrid a Turquía de la China Suárez y Mauro Icardi no pasó desapercibido en lo absoluto. La pareja compartió en redes sociales imágenes desde su avión privado, mostrando no solo su complicidad sino también los looks elegidos para el vuelo, que desataron debate y comparaciones entre los fans.

La actriz optó por un conjunto deportivo negro de Nike, compuesto por un buzo oversized con el logo en strass y un pantalón jogging a tono. El detalle brillante del logo fue suficiente para elevar el outfit de algo cotidiano a uno con carácter, que combinó con zapatillas blancas clásicas y un bolso verde militar.

Su maquillaje fue simple, con labios nude y piel luminosa, y el toque final lo dieron unas gafas negras rectangulares que reforzaron ese aire urbano del look. Por su parte, Mauro eligió una remera blanca básica, pantalón cargo verde militar y zapatillas blancas, complementando con gorra negra y reloj de lujo, en su estilo habitual.

Sin embargo, en redes no faltaron los comentarios críticos hacia la China, a quien algunos usuarios acusaron de imitar poses y gestos de Wanda Nara, ex pareja de Icardi.