Presenta:

Estilo

|

China Suárez

La China Suárez y su look deportivo que desató comparaciones con Wanda Nara

La China Suárez impuso su versión del “comfy look” para su viaje con Mauro Icardi. No te pierdas los detalles y fotos en la nota.

MDZ Estilo

Mirá las fotos del look de la China Suárez.

Mirá las fotos del look de la China Suárez.

El viaje de regreso de Madrid a Turquía de la China Suárez y Mauro Icardi no pasó desapercibido en lo absoluto. La pareja compartió en redes sociales imágenes desde su avión privado, mostrando no solo su complicidad sino también los looks elegidos para el vuelo, que desataron debate y comparaciones entre los fans.

La actriz optó por un conjunto deportivo negro de Nike, compuesto por un buzo oversized con el logo en strass y un pantalón jogging a tono. El detalle brillante del logo fue suficiente para elevar el outfit de algo cotidiano a uno con carácter, que combinó con zapatillas blancas clásicas y un bolso verde militar.

Te Podría Interesar

Su maquillaje fue simple, con labios nude y piel luminosa, y el toque final lo dieron unas gafas negras rectangulares que reforzaron ese aire urbano del look. Por su parte, Mauro eligió una remera blanca básica, pantalón cargo verde militar y zapatillas blancas, complementando con gorra negra y reloj de lujo, en su estilo habitual.

Sin embargo, en redes no faltaron los comentarios críticos hacia la China, a quien algunos usuarios acusaron de imitar poses y gestos de Wanda Nara, ex pareja de Icardi.

No te pierdas las fotos del look de La China Suárez:

China Suárez look
La China Suárez y su look deportivo que desató comparaciones con Wanda Nara.

La China Suárez y su look deportivo que desató comparaciones con Wanda Nara.

China Suárez look
El conjunto negro de Nike fue el centro del debate en redes.

El conjunto negro de Nike fue el centro del debate en redes.

China Suárez look
La actriz apostó por comodidad con sello fashionista.

La actriz apostó por comodidad con sello fashionista.

Archivado en

Notas Relacionadas