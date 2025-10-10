El dardo de Pampita sobre las botineras que apuntó directo a la China Suárez

En Los 8 escalones, la modelo hizo un comentario irónico sobre las botineras y muchos interpretaron que fue una clara indirecta para la actriz.

Durante la última emisión de Los 8 escalones, un intercambio entre Pampita y Evangelina Anderson dio que hablar. En tono de broma, la modelo lanzó una serie de comentarios irónicos sobre el rol de las "botineras", y muchos interpretaron que uno de ellos podría haber sido una referencia a la China Suárez.

La conversación se dio cuando Anderson recordó cómo comenzó su amistad con Karina La Princesita, en los tiempos en que la cantante mantenía una relación con el Kun Agüero, durante su etapa en el Manchester City. A partir de ese relato, Pampita aprovechó para intervenir con una dosis de ironía: "¿Y qué hacen las botineras? ¿Toman el tecito? ¿Se juntan? ¿Van al super juntas?".

Esto fue lo que pasó entre Pampita y Evangelina Anderson en Los 8 escalones Pampita Y Evangelina Anderson Hablaron Sobre Las Botineras Anderson, lejos de incomodarse, respondió con humor y resumió su experiencia en una sola palabra: "Botineamos". Pampita aprovechó entonces para agregar un comentario que no pasó desapercibido: "Sí, chicas. A mucha honra. Con el laburo que es botinear. Cambian a los chicos de cole".

Si bien todo ocurrió en un clima relajado, el comentario final de de la modelo despertó suspicacias entre los seguidores del programa, quienes rápidamente asociaron sus palabras con la China Suárez. La actriz se encuentra actualmente instalada en Turquía junto a Mauro Icardi, acompañándolo en su carrera futbolística.