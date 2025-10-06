La inesperada traición que desató la furia de La China Suárez: "¡Lo que más la enojó es que...!"

Santiago Sposato reveló en Infama que la actriz se sintió traicionada tras enterarse de una situación que no le cayó para nada bien.

María Eugenia Suárez, más conocida como "La China" Suárez, ha sido una de las celebridades más comentadas del año. Desde que en enero confirmó su relación con Mauro Icardi, la actriz se ha mantenido en el centro de la atención mediática por distintas polémicas.

El último fin de semana, en Infama, Santiago Sposato reveló la inesperada “traición” que habría sufrido la artista y que desató su enojo.

China Suarez 3.jpg Ig: @sangrejaponesa

"Hasta donde yo sé, ella continua siendo modelo de Multitalent. Pero que hacen en esa agencia además de representar personas, tienen un área de negocias que se llama 'Academia Multitalent', donde le dan cursos a chicos y chicas, para que empiecen a manejarse en este ambiente", comenzó diciendo el periodista

Y Sposato reveló: "Por ejemplo los cursos incluyen pasarela, make up, talleres de tele y teatro, pero hay una clase que se llama 'marketing personal'. ¿Y por qué se enojó Eugenia? Porque allí a ella la ponen como ejemplo de lo no que no hay hacer en el medio. Les dicen que no hagan todo lo que ella hace. Ponen como ejemplo que perdió tres marcas, por culpa de sus manejos con la prensa, pero ¡lo que más la enojó es que la pusieron a Pampita como ejemplo de todo lo que está bien!".