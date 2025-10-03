Ivana Icardi reveló cómo se lleva con sus cuñadas

Ivana Icardi estalló de furia por las críticas en redes sociales por un comentario que le dejó a la China Suárez y no se guardó nada de lo que pensaba.

Ivana Icardi se cansó de los haters en redes sociales. Todo ocurrió después de que le dejara un comentario a la China Suárez y muchos salieran a señalarla. Indignada, escribió: "Increíble el hate cada vez que le digo algo lindo ¡Son detestables, unas fanáticas del odio!".

Y continuó: "Ustedes creen que existo hace medio año, pero para su interés, siempre me llevé bien con todas mis cuñadas, excepto con una. Y aunque son demasiado fan del quilombo como para saberlo/entenderlo, al día de hoy sigo en contacto y con buena relación con todas y cada una, tanto de Mauro como de Guido".

"Así que me pueden dejar en paz con su oleada de críticas sin sentido y llenas de resentimiento. Van de abanderadas de los ‘buenos comportamientos’ y de lo que es ‘bueno o malo’, y viven criticando (¿eso no es de persona llena de odio?). Siento ser yo quién se los diga, pero no están bien de la cabeza. Deberían pisar un psicólogo/a para que les recomiende qué hacer contra la inquina desmedida que descargan en redes sociales".

ivana icardi.jpg Ivana Icardi

Qué dijo Ivana Icardi sobre la China Suárez, la novia de Mauro Icardi "La China siempre me cayó bien, incluso iba a mi dentista en Buenos Aires y me hablaban maravillas de ella. Entonces no estaba muy equivocada. Que ahora esté con mi hermano no cambia nada, porque como bien saben llevamos años sin tener relación".