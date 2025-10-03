Paula Varela deschavó a Morena Rial en Intrusos

Morena Rial volvió a quedar tras las rejas. Hoy no hay quien no esté opinando sobre el tema y Paula Varela ventiló información en Intrusos.

Morena Rial nuevamente quedó en el centro de todas las miradas al ser detenida. Es que no cumplió con los requisitos impuestos para mantener su beneficio de excarcelación extraordinaria en la cauda por robo. Hoy, está en el penal de mujeres de Magdalena y no hay quien no haya opinado sobre esto. Intrusos no fue la excepción.

Karina Iavícoli indicó: “A mi me dijo el abogado Cipolla que ningún psicólogo la quería atender, pero que ella sí buscaba. Tal vez ella tenga manera de demostrar eso a su favor…”. Frente a esto, Paula Varela la deschavó a Morena.

morena rial1 Morena Rial, otra vez detenida.

"Miguel Ángel Pierri, que fue su abogado hasta hace minutos, dijo que tanto él como Jorge Rial le dieron psicólogos. Ella ha ido, hizo terapia, pero algunos Morena los abandonó y no volvió más y hay otros, que le dijeron ‘hasta acá llegué con esta chica porque necesita otro tipo de terapia’, pero es mentira que nadie la quería atender", aseguró la panelista tirando por la borda la estrategia de Morena para salir rápidamente del penal.

Rodrigo Lussich aseguró: "Obviamente ahora la estrategia es victimizarla, dicen que ahí no tiene un colchón para dormir, que no está bien de salud mental y por eso van a pedir arresto domiciliario".