El insólito mensaje de Morena Rial desde la cárcel que nadie esperaba: "A los que me insultan..."

Morena Rial volvió a ser detenida este lunes, luego de que la Justicia decidiera revocar su excarcelación en la causa por robo agravado. La hija del reconocido periodista, Jorge Rial, fue trasladada al penal de mujeres de Magdalena, tras no cumplir con las exigencias que le habían sido impuestas previamente.

Según informaron desde el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, la joven no asistió al juzgado durante dos semanas, una de las condiciones que debía cumplir.

La hija de Jorge Rial fue detenida el lunes.

Mientras se van conociendo nuevos detalles de su situación judicial, en las últimas horas, la influencer reapareció en las redes sociales. En sus historias de Instagram , Morena envió un mensaje a sus seguidores

"¡Pronto volveré a full con las redes! ¡Espero su apoyo con chismes con More! A los que insultan les mando un beso, ¡están con grandes problemas para destilar tanto odio!", comienza diciendo uno de los posteos de Rial.

Morena Rial Instagram El mensaje que publicó Morena en sus historias de Instagram. Captura de pantalla Instagram Moreerial.

Morena Rial Instagram 2 La segunda historia que subió la influencer. Captura de pantalla Instagram Moreerial.

Asimismo, la joven le agradeció a su abogado: "Gracias @alejandro_cipolla por su apoyo, Incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país".

En otra historia, Morena Rial invitó a quienes estén interesados en trabajar con ella en publicidad a comunicarse por mensaje privado.