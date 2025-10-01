Tras ser detenida en una causa por robo, Morena Rial atraviesa un giro inesperado en su situación judicial

La situación legal de Morena Rial volvió a ocupar los titulares este martes con un giro inesperado. Tras su detención en una causa por robo, Miguel Ángel Pierri , su abogado , optó por renunciar y formalizó su decisión, dejando a la hija de Jorge Rial sin representación legal en un momento crítico de la investigación.

La noticia se dio a conocer a través de un documento judicial difundido en la cuenta de X (antes Twitter) de LAM. En el escrito, Pierri, junto a Martín Nahuel Montalto, comunicó al juez que dejaban de manera "indeclinable" la defensa asignada a la influencer.

"Por medio de la presente, esta parte renuncia de manera indeclinable a la defensa asignada oportunamente por la Srita. Morena Rial ", dice el documento, que, en cuestión de minutos, se volvió viral en la red social.

En conversación con TN Show, el letrado explicó cuáles fueron sus motivos para tomar esta decisión: "No cumplió con los continuos reclamos de mi equipo en torno a las exigencias asumidas al tiempo de su libertad".

Miguel Ángel Pierri .jpg El letrado explicó la razón por la cual decidió no defender más a la influencer. x @miguepierri

Pierri, también lamentó errores previos durante el proceso: "La documental acercada era defectuosa, no comparecía ante tribunal con excusas inadmisibles. Soy muy amigo de su padre, quien hacía esfuerzo superiores".

Además, el abogado detalló que realizó todas las gestiones posibles para cumplir con su rol profesional. "Recomendé una terapia urgente, a través de un servicio público de salud y una detención en domicilio, la acompañé día a día hora a hora. Está enferma, se siente frustrada, según sus dichos, no acata. Por eso, prefiero dar un paso al costado" explicó el letrado.

"Dimití. Se cumplió un ciclo. Quise evitar que la envíen a un penal, pero (Morena) no nos dejó espacio de maniobra", cerró diciendo Miguel Ángel Pierri.