Morena Rial fue trasladada al penal de mujeres de Magdalena tras ser detenida

Morena Rial fue arrestada nuevamente en los últimos días luego de incumplir las exigencias que dictaminó la Justicia. En medio de todo esto, Migue Ángel Pierri, renunció como su abogado y en la jornada de este miércoles se conoció la noticia de que la joven fue trasladada a la cárcel de Magdalena.

Así lo confirmó Alejandro Cipolla, amigo cercano y quien también es abogado. El letrado comunicó a través de su cuenta de Instagram que la hija de Jorge Rial "fue trasladada al penal de mujeres de Magdalena! Seguiré informando los avances".

En las últimas horas, Miguel Ángel Perri expresó: "Por medio de la presente, esta parte renuncia de manera indeclinable a la defensa asignada oportunamente por la Srita. Morena Rial ". Por el momento no hay más novedades y se espera que con el correr de las horas, Cipolla de más detalles de la situación judicial que enfrenta la joven

La palabra de Jorge tras la detención de Morena Rial

El conductor de C5N y Carnaval Stream, se expresó luego de que su hija fue nuevamente detenida. Jorge fue muy claro con su opinión: "Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa para esperar el juicio".

Jorge Rial habló tras la detención de su hija Morena

"Hay que respetar las normas y las reglas, te llames Morena Rial, o te llames como te llames. Porque la Justicia es eso, es exactamente igual para todos, y mi hija no tiene privilegios, ni los tiene, ni los pido", comentó Rial en medio de la complicada situación que atraviesa su hija.