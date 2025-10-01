La teoría sobre la detención de Morena, la hija de Jorge Rial

Yanina Latorre no se quedó callada y explicó qué es lo que piensa sobre Morena Rial, la hija del conocido periodista Jorge Rial.

Morena Rial nuevamente fue detenida. La joven, hija de Jorge Rial, gozaba del beneficio de la excarcelación extraordinaria en una causa por robo. Frente a esto, muchos salieron a hablar y una de las que disparó una teoría fue Yanina Latorre. ¿Qué dijo?

"Recordémosle a la gente que ella está procesada por dos robos, donde primero la metieron presa y después la excarcelaron con condiciones. Tenía que presentarse regularmente en el juzgado, tenía que hacer terapia y buscara un trabajo", señaló.

"Al principio ella no hizo nada de todo esto, lo tenía a Burlando, de hecho ella le hecha la culpa a él, tienen un quilombo, ahí le ponen a Miguel Ángel Pierri como abogado e hizo una terapia y se presentó algunas veces como correspondía", agregó.

morena rial Morena, la hija de Jorge Rial fue detenida

Yanina Latorre y una teoría sobre la detención de Morena, la hija de Jorge Rial "El tema es que yo pienso que ella cree que es ‘Morena Rial’, mediática, y que se van a olvidar. El viernes ya había salido el pedido de detención, la jueza lo pidió por incumplimiento, inclusive en un momento, la apuran y le dicen que se tiene que presentar cada quince días, no una vez por mes. ¡Pero ella va algunas veces y desaparece! Ya sabemos la vida que tiene. La jueza tuvo el detalle que la detención no sea con el hijito presente, fue en Caballito, en la casa de alguien que ella estaba de visita. Ahí la esposaron y se la llevaron", expresó Latorre.