Jorge Rial, contundente con su hija Morena tras la nueva detención: "Me gustaría que..."

Este lunes en Cónclave (Carnaval Stream), Jorge Rial rompió el silencio luego de que trascendiera que su hija Morena fue nuevamente detenida, y más allá de su angustia, el conductor fue categórico respecto a la conducta de la joven mediática.

Imputada por integrar una banda que robaba casas en San Isidro, la Justicia le revocó la excarcelación a la hija de Rial , señalando que no habría justificado su ausencia entre la semana del 18 al 22 de agosto, tampoco presentó constancia sobre el tratamiento psicológico-psiquiátrico, ni documentación que acredite empleo o medios de subsistencia. Además, no habría justificado su ausencia durante la semana del 15 al 19 de septiembre.

En diálogo con Fabián Doman, Alejandro Fantino y Viviana Canosa, sus compañeros de programa, Jorge Rial remarcó en primer lugar: "Estoy acá, en el lugar donde tengo que estar, porque soy un tipo que hace 40 años que pone la cara en los medios, y soy lo que ven, y saben absolutamente todo de mi vida".

Luego, al focalizar en la situación judicial de Morena Rial , su padre explicó: " Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa para esperar el juicio".

Acto seguido, Jorge Rial enfatizó: "Hay que respetar las normas y las reglas, te llames Morena Rial, o te llames como te llames. Porque la Justicia es eso, es exactamente igual para todos, y mi hija no tiene privilegios, ni los tiene, ni los pido".

Entre abatido y resignado el periodista sumó: "Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación. Ella tomó una decisión de vida teniendo alternativas, porque hay muchos que toman esa decisión porque no tienen otra alternativa. Mi hija tenía otras alternativas, muchísimo mejores. Tenía todo para elegir el camino del bien, el camino de la honestidad, el camino del estudio, y eligió el camino que no tiene nada que ver conmigo, ni con mi hija Rocío, ni con mis nietos; ni con nadie".

En tanto que sobre el accionar de Morena Rial, el conductor subrayó: "Es grande, tiene 27 años, es mayor de edad, tiene dos hijos, y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No puedo hacer más nada. Hice todo lo que pude, seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión, no la pude torcer".

Además, Jorge Rial expresó contundente respecto a su hija: "Me gustaría que les pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo, y bueno una manera de cumplir es esto. Lamentablemente, en este momento está detenida. Hablé recién con ella, está llorando, obviamente que me duele como padre, pero me parece que es una consecuencia de sus actos. Lo único que tenía que hacer es cumplir con las reglas básicas que tiene que cumplir cualquiera ante una detención domiciliaria, que es un derecho, pero que también en algunos casos es un privilegio".

Más allá de la situación de Morena Rial, el comunicador remarcó respecto a su labor: "No me van a sacar de la cancha, no lo van a lograr... Mi nieto está bien, que es lo único que me importa en este momento... Yo no tengo nada que ver con esto, porque es mi hija, nunca estuve en cana, soy un tipo que cumple con las leyes, soy muy respetuoso de todo. Por lo tanto, no tengo nada que ver con eso, pero tengo que pedir disculpas porque es mi hija, y en algo he fallado".

Por último, respecto a lo que desea para la joven, Jorge Rial puntualizó: "Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal, y que no hay que hacerlo, ojalá que lo entienda para que cuando termine esta pesadilla para ella, salga una mejor mujer, haya aprendido".