Jorge Rial le reveló a Viviana Canosa detalles del "vicio" que tiene desde hace 30 años

En un confidente ida y vuelta, el conductor le reveló a su colega cuál es el lugar al que asiste cada viernes, y qué compañeros de "vicio" encuentra allí.

En una cómplice charla entre Jorge Rial y Viviana Canosa en Carnaval Stream, el conductor le confesó a su colega cuál es el "vicio" que tiene desde hace 30 años, y que él considera su "relax".

El periodista salió al aire desde La Casa del Habano, el lugar en el que tuvo su primera reunión laboral con Canosa para convocarla a que se sume al mencionado canal de streaming. "La gente quiere saber si te levantás y te fumás un habano de arranque. ¿Cuántos habanos te fumás por día?", le preguntó a Rial sin rodeos la conductora.

"Los fines de semana tres por día. Uno al mediodía, otro a mediatarde y uno a la nochecita", detalló Jorge Rial sobre su pasión por esta rama del tabaco. En tanto que sobre la inquietud de Viviana Canosa sobre el tiempo que lleva fumar un habano, el comunicador puntualizó: "Es de acuerdo a la medida. Si es un half, que es chiquito, media horita".

Luego, cuando Canosa quiso saber cuándo empezó a fumar habanos, Rial contó que lo hace desde hace 28 o 30 años. "Es relax, es un vicio, de los pocos que tengo, uno es este", se sinceró el comunicador.