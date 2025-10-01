Alejandro Cipolla, defensor de la hija de Jorge Rial, se refirió a la situación de la joven en el programa de Mariana Fabbiani.

Morena Rial se encuentra nuevamente detenida, es que la Justicia tomó la decisión de poner nuevamente tras las rejas a la hija del reconocido periodista luego de incumplir las exigencias que se le impusieron. La joven fue trasladada al penal de mujeres ubicado en Magdalena y su abogado contó detalles de su situación.

Alejandro Cipolla, quien asumió la defensa tras la renuncia de Miguel Ángel Pierri, contó que "ella está en un penal sin estar procesada, los penales son para los procesados. Por ende no la pueden subir con población". Respecto a las primeras horas de Morena, el letrado reveló detalles de cómo se encuentra en la cárcel.

"Está encerrada en lo que sería el área de buzones, no tiene contacto con nadie y es muy chiquitito", expresó. También subrayó que "en el caso de que mañana continúe esta metodología o que ella esté muy mal, se presentará un habeas corpus para que la cambien o la suban, porque no puede estar sola 24/7".

Video: revelaron detalles de las primeras horas de Morena Rial en el penal Morena Rial fue trasladada al penal de Magdalena y revelaron fuertes detalles: "Encerrada en..."

Con respecto a la decisión que tomó la Justicia, Cipolla dejó en claro que "llegó un oficio de que, como es una causa mediática, se aceleraban los plazos. Normalmente, esto no sucede. Para que la trasladen de la comisaría al penal, suele demorar entre uno y dos meses, cuando, en este caso, se hizo en 48 horas".