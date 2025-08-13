Con quién compartirá penal Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi

Según trascendió, Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, será trasladado al complejo UP 41, donde se encuentran otros detenidos de alto perfil mediático.

Claudio Contardi será trasladado a un penal de máxima seguridad.

Finalmente se confirmó la sentencia a Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi. El empresario fue condenado a 19 años de cárcel por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género, con prisión inmediata.

Tras escuchar la condena, Contardi fue esposado dentro de la Sala N°2 de los Tribunales de Campana y trasladado al predio de DDI de Zárate-Campana, mientras familiares y allegados a la modelo y actriz celebraron la sentencia.

Según trascendió en diversos medios, es probable que Claudio Contardi sea trasladado posteriormente a la Unidad Penitenciaria N°41, ubicada en el mismo predio que la Alcaidía Departamental de Campana.

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana sentenció a Claudio Contardi a 19 años de prisión. Gentileza RS Qué otros condenados se encuentran en el penal Inmediatamente tras la noticia de su sentencia y detención, se conoció que otros internos de alto perfil cumplen condena en el mismo penal. El complejo UP 41, inaugurado el 6 de febrero de 2006, alberga reclusos masculinos de buena conducta y cuenta con escuela primaria, secundaria y biblioteca.

Entre los internos se encuentran Julio César Grassi, fundador de la Fundación Felices los Niños, condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual infantil y corrupción de menores, y Fernando Farré, el empresario femicida que asesinó a su esposa Claudia Schaefer en 2015.