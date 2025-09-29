Marina Calabró reveló que Beto Casella, que hoy conduce Bendita en El Nueve, es uno de los más codiciados de la TV.

En el último trimestre del año, comienzan a cerrarse negociaciones para lo que viene. ¿Qué pasará con Beto Casella y El Nueve en el 2026? Marina Calabró habló sobre este tema en Lape Club Social Informativo y aseguró: "Es el hombre más codiciado de la televisión".

Y continuó: "Está en plena etapa de reuniones, Laura Ubfal habló de la posibilidad de que se vaya a eltrece o a América porque la cosa con el Nueve viene de fría para abajo pero tiene más propuestas".

Qué problema tiene Beto Casella con El Nueve Beto Casella Beto Casella en Bendita Foto: captura pantalla El Nueve

"Lo de Beto es estricto malestar con el canal, están rotas las relaciones con la gerencia. La pelea por Tamara Pettinato y la contratación de ella fue como una mojada de oreja. Él ya se reunió con Pablo Codevilla y Adrián Suar, tuvo reuniones con la productora Mandarina, estuvo con Diego Guebel, y también con Fede Levrino, de Telefe, y me suman que hubo un acercamiento con Juan Cruz Ávila", señaló Marina Calabró.