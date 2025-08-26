Qué dijo Beto Casella sobre el nuevo programa de Tamara Pettinato
Marina Calabró reveló cuál fue la reacción de Beto Casella con sus íntimos al enterarse del programa de TV.
Polémica, Tamara Pettinato regresa a la televisión con Decime algo lindo, en alusión a la frase que le decía Alberto Fernández en el video que se viralizó de ellos juntos en Casa Rosada tomando cerveza en plena pandemia. ¿Cómo reaccionó Beto Casella ante la noticia? Marina Calabró lo contó en Lape Club Social.
"El quilombo o el daño colateral es él porque dice ‘yo puse el cuerpo, lo único que quise fue cuidar un grupo de trabajo en una situación que era insostenible porque todo el mundo me decía le hace mal a Bendita. Yo pongo el cuerpo, con el canal tomamos la decisión de desvincularla y en vez de bancarse el juicio, le ponen un programa'", indicó la conductora.
"A mí me contaron que Beto en su círculo íntimo dijo esta frase: 'Ni se les ocurra traerme a Tamara Pettinato a Bendita a promocionar su nuevo programa, ni borracho voy a permitirlo'", continuó.
Y cerró: "Es la máxima figura del Nueve, lo están recontra desautorizando, por lo menos encapsulá el tema Pettinato, que le pegue lo más de costado posible. Y hubiera estado bueno que algún ejecutivo se lo hubiera contado antes y que no se entero por los medios".
Tamara Pettinato contra Beto Casella
Yanina Latorre disparó una teoría sobre el regreso de la comunicadora a la TV: "Vuelve a la televisión para joder a Beto Casella porque él no la quiso tener más en su panel. Ella criticó mucho a canal Nueve, es rarísimo, se toma todo en joda. Me parece un horror que se llame así el programa", señaló.