La relación amorosa de Shakira y Antonio de la Rúa (hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa) duró aproximadamente de 2000 a 2010. El vínculo no solo fue personal, sino también profesional . Él dejó su carrera política para acompañarla como mánager y se convirtió en una figura clave en la estrategia global de su carrera durante esa década.

Si bien Antonio no era músico, su influencia se notó especialmente en decisiones de producción, colaboraciones y expansión internacional. Así es como la cantante colombiana realizó colaboraciones con varios artistas importantes que podrían haber sido facilitadas por él.

1. Con Alejandro Sanz, Shakira realizó "La Tortura" en 2005. Fue un enorme éxito en América Latina, Estados Unidos y Europa. Antonio tenía una visión clara de internacionalizar aún más a Shakira, y trabajar con un artista español de renombre como Sanz fue parte de esa estrategia.

2. Con Wyclef Jean hizo "Hips Don’t Lie" en 2006. Esta fue una de las colaboraciones más exitosas de Shakira a nivel global. El tema se convirtió en su primer número 1 en el Billboard Hot 100.

La cantante colombiana Shakira junto a su exnovio, Antonio De la Rúa

3. Con Beyoncé realizó "Beautiful Liar" en 2007. Este tipo de colaboraciones eran parte de una estrategia de globalización que Antonio y el equipo de Shakira ayudaron a planificar.

4. Gustavo Cerati trabajó en "Oral Fixation Vol. 2" en 2005. El artista argentino fue parte de la producción y coescritura de algunos temas del álbum. Antonio, siendo argentino, tenía conexiones con el mundo del rock en español, y la relación con Cerati podría haberse fortalecido a través de ese vínculo.

5. Con Carlos Santana grabó “Illegal” en 2005. Santana era un artista con gran reconocimiento en Estados Unidos y América Latina, alineado con los planes de expansión de Shakira.