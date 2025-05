En medio del divorcio de Wanda y Mauro, por qué apareció la hermana de Icardi

Hoy todos están hablando del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. De hecho, ella viajó a Milán para resolver este asunto. Sin embargo, en medio de este escándalo mediático una que apareció y generó de qué hablar fue la hermana del futbolista, Ivana Icardi. ¿Qué pasó?

Sucedió que la consanguínea del actual novio de la China Suárez se cruzó virtualmente con Yanina Latorre. "Acabo de responderle a la vieja tarambana de Yanina Latorre, que me dice que soy Cholula y me cuelgo (Lleva un año colgada de esta historia como una desquiciada rascando seguidores)", escribió Ivana Icardi en X (ex Twitter).

Yanina Latorre le responde a Ivana Icardi

Como era de esperar, Yanina Latorre no se quedó en el molde y le contestó en Sálvense quien pueda. “¿El único recurso que tienen todas estas bol**** es decirme vieja? Yo prefiero ser vieja y laburar y no joven y rascar. ¡Y no, amor! Yo no estoy colgada de ninguna historia, yo soy la que trae la información, la data, la primicia y la labura".

"¡Vos estás colgada como una desquiciada para cantar y te tiran hate! A mí Wanda, la China y Mauro me importan tres pitos. Yo soy una máquina de primicias. ¡Y tu hermano es un papelonero, entonces está en las primicias conmigo!", agregó.

Yanina Latorre

Por último, indicó: "Ella es hermana de, y ex cuñada de... ¡No hay más fondo de olla! Igual esta chica me caía bien, no sé qué le pasó conmigo”. Y frente a esto, Ivana optó por poner privada su cuenta de X.