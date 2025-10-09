Timothée Chalamet impactó con su nuevo look y rompió su imagen de galán juvenil
El actor Timothée Chalamet mostró su cambio de imagen para su próximo papel en Marty Supreme y desató una ola de reacciones.
Timothée Chalamet volvió a dar de qué hablar, esta vez por un cambio de imagen que marca un antes y un después en su carrera. El actor, que había mantenido hasta ahora un estilo, con el pelo desordenado y de aire romántico que lo acompañó desde Call Me By Your Name hasta Dune, apareció con la cabeza completamente rapada, mostrando un costado más sobrio, maduro y rebelde.
El motivo detrás de la transformación fue su nuevo papel en Marty Supreme, una película inspirada en la vida del prodigio del ping-pong Marty Reisman.
La revelación no llegó por una foto filtrada ni una red carpet, sino de su propia mano. Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Timothée dejó ver el cambio de manera teatral, ya que se quitó una máscara gigante con forma de pelota de ping-pong que le cubría todo el rostro, dejando al descubierto su nuevo look. En segundos, las redes estallaron.
El video no solo mostró parte del detrás de escena del rodaje, sino también a un actor cómodo en su nuevo rol, abrazando una estética más fuerte y desafiante. Su pelo al ras rompió con esa imagen de “adolescente enamorado” que tantos directores habían aprovechado en pantalla y que el público había aprendido a asociar con su nombre.
Mirá el video del nuevo look de Timothée Chalamet: