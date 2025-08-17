Timothée Chalamet se arriesga con este papel que lo llevaría al Oscar

Con dos nominaciones al Oscar antes de los 30 años, el actor Timothée Chalamet demuestra que no teme a nada.

Timothée Chalamet está decidido a alcanzar la gloria en Hollywood y su nueva película lo confirma. El actor neoyorquino de 29 años estrena Marty Supreme, una biopic sobre la historia de un campeón de ping pong que ya genera rumores de Oscar.

Timothée Chalamet rumbo al Oscar El filme sigue la vida de Marty Mauser, un joven obsesionado con convertirse en campeón de tenis de mesa, un deporte poco explorado en el cine. La historia refleja su disciplina, sus derrotas y la incomprensión que enfrentó hasta alcanzar el reconocimiento. Chalamet se sumerge en el personaje con intensidad, logrando transmitir la pasión y la obsesión del protagonista.

Timothée Chalamet La película llega tras Un completo desconocido, donde Chalamet interpretó a Bob Dylan, un rol que le valió una nominación al Oscar como mejor actor. Que ahora encarne a otro personaje biográfico revela una estrategia clara: seguir conquistando la crítica a través de interpretaciones complejas. El estreno de Marty Supreme está previsto para el 25 de diciembre, con un tráiler que ya desató conversación en redes.

En los recientes SAG Awards, Chalamet declaró que está “en busca de la grandeza”, dejando en claro que sus decisiones profesionales están guiadas por la ambición de alcanzar lo más alto en la industria.

El reparto de Marty Supreme también eleva la expectativa. Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Tyler, The Creator y Fran Drescher forman parte de un elenco que promete dar brillo a la producción.