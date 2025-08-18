El Barro: la transformación de María Becerra en reclusa y su beso con Zenere

Los seguidores de María Becerra esperan con ansias descubrir hasta dónde llegará esta El Barro, una historia de encierro, poder y miradas intensas.

La trama transcurre en La Quebrada, una prisión dominada por códigos oscuros y alianzas peligrosas. Allí, María Becerra se convierte en Cleo, una reclusa protegida por La Zurda, jefa de un negocio que combina poder, control y producción de material íntimo. Su personaje se mueve entre la tensión del encierro y la lealtad a un grupo de mujeres que marcan las reglas tras los muros.

María Becerra en El Barro. La participación de Valentina Zenere suma más intriga. Ella interpreta a Marina Delorsi, una modelo acusada de un crimen pasional que la lleva a perder su libertad. El contraste entre ambas figuras resulta atractivo: una estrella pop que se ensucia en la piel de una convicta y una actriz reconocida por series juveniles.

El detrás de escena generó tanto interés como la historia misma. Netflix difundió un video donde ambas reaccionaron al momento del beso. María, entre risas y sorpresa, admitió sentirse shockeada al verse caracterizada en pantalla, lejos de la imagen con la que su público suele identificarla. Su reacción espontánea mostró la distancia entre lo que se vive en el rodaje y lo que transmite el resultado final.

Zenere, por su parte, comentó que lo más desafiante fueron las secuencias cargadas de violencia y erotismo. Incluso confesó que evitó seguir mirando la escena del beso al verse en pantalla, como si la incomodidad de la ficción se mezclara con la realidad. Esa naturalidad en sus comentarios terminó acercando al público a lo que ocurre tras las cámaras.