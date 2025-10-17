Tini Stoessel mostró looks con su merchandising oficial para el show Futttura

Tini Stoessel adelantó su línea de prendas y se encargó de modelarlas ella misma. ¡Mirá las fotos de los looks!

Tini Stoessel está a punto de abrir una nueva era. A pocos días del arranque de Futttura, su tanda de shows en Tecnópolis, la artista compartió en redes sociales un anticipo que enloqueció a sus fans: los looks oficiales del concierto, parte del merchandising que diseñó junto a una marca deportiva internacional. Y sí, los modeló ella misma.

En una de las fotos más comentadas, Tini posó con una remera negra oversized con una de las imágenes promocionales de Futttura. Fiel a su costado preppy, la combinó con una falda gris con tablas, zapatillas blancas y una gorra roja hacia atrás.

En otra imagen, llevó una remera gris con la tapa de Un mechón de pelo, sobre una camisa blanca y una corbata bordó, al que sumó lentes de lectura y un gorro tejido. Una mezcla entre pop star y alumna rebelde que condensa bien la estética del tour.

Más atrevida, posó luego con un conjunto negro de buzo cropped con cierre y pantalones capri de jogging, ambos con la palabra Futttura bordada con strass. Las tiritas amarillas de su ropa interior asomaban bajo la prenda, detalle que no tardó en encender los comentarios. El combo se completó con bucaneras animal print y una gorra negra.

En otro registro, se mostró con una camiseta blanca estilo fútbol, con su rostro en blanco y negro, y un gorro de piel. Un accesorio que se volvió su fav de esta temporada y que le da ese toque glam que equilibra el costado urbano de su estilo.