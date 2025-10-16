Pampita adelanta el regreso de un look que inspira primavera

No te pierdas el look de gala de Pampita en Fleni que anticipa la moda 2026. Mira las fotos de su look.

La Gala Fleni volvió a reunir a la alta sociedad argentina en una noche solidaria celebrada en el majestuoso Teatro Colón, y Carolina Pampita Ardohain fue, nuevamente, una de las protagonistas indiscutidas de la alfombra roja. En esa velada, la modelo y conductora mostró dos microtendencias de la temporada primavera/verano 2026 que están listas para imponerse.

Pampita eligió para el evento un vestido de alta costura de Carolina Herrera, una firma reconocida por equilibrar feminidad clásica con apuestas más contemporáneas. La prenda contaba con una gasa liviana de caída elegante, y en su estampa destacaron flores grandes negras sobre un fondo blanco; un floralismo gráfico que se apartó de lo romántico tradicional.

El vestido presentaba un cuello halter con un lazo lateral que le dio dramatismo, pero sin saturar, y que se ajustaba suavemente en la cintura con un cinto negro, generando contraste y reforzando la línea del cuerpo, mientras que la falda amplia reforzaba la sensación de movimiento.

Los accesorios siguieron la regla del “menos es más”. Pampita optó por aros florales en tono plata, que replicaron el motivo del vestido sin competir con él. Para el pelo, eligió un wet look pulcro con raya al medio, peinado hacia atrás que despejó su rostro y permitió que la estructura halter se luciera sin obstáculos visuales.