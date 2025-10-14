"¿Lo digo?": el bombazo de Barbie Simons a Pampita sobre Luis Miguel que la dejó sin palabras

Barbie Simons mandó al frente a su amiga Pampita en Los 8 escalones al revelar que Luis Miguel le habría tirado una rosa en un recital.

Este lunes, mientras se desarrollaba una nueva emisión de Los 8 escalones, una anécdota personal sobre Pampita tomó por completo la atención del público. La panelista Barbie Simons mandó al frente a su amiga al revelar que el mismísimo astro mexicano Luis Miguel habría intentado invitarla a salir.

El increíble coqueteo de Luis Miguel con Pampita Barbie Simons contó un gran secreto de Pampita. Todo comenzó durante el segmento de "Años musicales", cuando Pampita pidió a los participantes que adivinaran el año de la canción “Qué nivel de mujer”, uno de los clásicos ineludibles del repertorio del cantante. La modelo, con cierta nostalgia, recordó un momento especial de fan: "Fui muchas veces a verlo en primera fila con Barbie".

La confesión de Pampita dio el pie perfecto para la revelación que nadie esperaba. Barbie Simons, sin dudar, tomó la palabra para agregar más detalles. “Sí, y a vos te tiró una rosa, ¿te acordás?”, recordó la panelista, evidenciando que el flechazo por parte del cantante fue directo.

Pero Simons fue mucho más allá, generando un gran revuelo en el estudio al sugerir que el Sol de México había intentado conquistarla. "Te miró, te fichó y te tiró la rosa. Me reacuerdo de ese momento. Lo que me pasó después no lo voy a decir. ¿O lo digo? Te invitó a salir", lanzó la panelista.

Fiel a su estilo de mantener la reserva sobre su vida privada, Carolina Ardohain intentó esquivar la situación con elegancia y humor, apelando a su fanatismo por el artista. “No me acuerdo nada. Soy muy fan de Luismi. Estoy a punto de ir con la vincha que dice ‘Luismi’”, comentó, sin confirmar ni negar la propuesta.