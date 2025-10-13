Pampita le respondió a la China Suárez por haberla dejado de seguir en las redes sociales: "Trabajo hace..."

Luego de numerosas versiones que circularon en los diversos portales de espectáculo, Eugenia Suárez dejó de seguir a Pampita en sus redes sociales . La suposiciones giran entorno al hecho de que la modelo se convirtió en la nueva cara de Carolina Herrera, marca que la actriz solía representar.

No sería la primera vez que la China Suárez realiza dicho acto, algo similar habría ocurrido con Lali Espósito, luego de la intérprete compartiera una foto con la expareja de Mauro Icardi, Wanda Nara.

Los rumores son muchos, lo cierto es que la ex Casi Ángeles no se expresó ante el tema, aunque si lo hizo Pampita a través de Intrusos (América TV). Allí, la modelo no esquivó en palabras.

Con un estilo relajado, la presentadora respondió ante el hecho: "No tengo ni idea qué pasó, todo súper bien entre nosotras, por lo menos de mi parte el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo".

En su relato, remarcó su postura de mantener la paz en la familia y evitar todo tipo de conflicto: "Hay un lazo acá que siempre va a estar que nuestros hijos son hermanos y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto".

"Me llamó la atención, no lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará", enfatizó. Y consultada sobre si esto pudo tener como foco de conflicto su contrato como cara de una importante marca de perfume, Pampita aclaró: "No creo, trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay una cosa de rispidez de trabajo entre nosotras, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte".

pampita-e-hijos-2 Pampita con sus hijos. Créditos: Archivo MDZ

En el diálogo, también hizo referencia al festejo de cumpleaños número 11 de su hijo Benicio donde sus ex Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán asistieron con sus respectivas parejas, Anita Espansandín y Priscila Crivocapich, respectivamente. Y también participó del evento Martín Pepa, novio de Pampita.

"Él (Benicio) es muy feliz de que estemos todos. Todo re normal, siempre me manejo así y ustedes lo saben, priorizamos a los chicos. Todos juntos con sus parejas, todos juntos. Para mí es lo más natural del mundo. Me parece espectacular para los chicos que vean que todos vivimos en armonía y en paz", dijo Pampita.