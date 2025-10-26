Cumplieron con el deber cívico: así pasaron los famosos por las urnas este domingo

Jorge Rial, Cristina Pérez, Flor de la V y María Belén Ludueña fueron algunos de los famosos que se mostraron durante las Elecciones Legislativas 2025.

La jornada de domingo en Argentina se desarrolló con la realización de las Elecciones Legislativas 2025. Mientras los ciudadanos de todo el país elegían Diputados Nacionales, en distritos como Capital Federal, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego también se votaba por Senadores Nacionales.

Así votaron los famosos en las Elecciones Legislativas 2025 Como es tradición, varias personalidades del espectáculo, la política y el streaming se hicieron presentes en las urnas para cumplir con su deber cívico, dejando su registro en las redes sociales. Desde las 8 de la mañana, hora en que se abrieron las mesas de votación, los famosos comenzaron a acercarse a sus respectivas escuelas.

ludueña fotos María Belén Ludueña en las Elecciones 2025. Redes sociales Una de las primeras en emitir su voto fue la conductora María Belén Ludueña, quien asistió a su mesa acompañada por su marido, Jorge Macri, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ludueña no solo destacó la agilidad de la votación, sino que también compartió un gesto de camaradería en su Instagram: "A cumplir con el deber cívico. Hoy a las 10 am una votación muy ágil en Bayard. Con Jorge llevamos facturas para las autoridades de mesa y periodistas que trabajan".

rial elecciones Rial luego de emitir su voto este domingo. Redes sociales Otro que se hizo notar fue Jorge Rial, quien optó por un mensaje con su característico tono irónico al publicar una foto donde expresaba que lo hacía "Con el voto entre los dientes". Por su parte, el periodista Mario Massaccesi celebró la dinámica de su mesa: "El primer voto de mi mesa con gente joven, alegre y copada cumpliendo el deber cívico".

Massaccesi elecciones El periodista compartió esta foto. Redes sociales La jornada también contó con la participación de otras figuras conocidas en el medio, como Sandra Borghi, Ximena Capristo, Cande Ruggeri y el director teatral Pepe Cibrián, quienes se sumaron a la masiva convocatoria y compartieron su participación en las Elecciones Legislativas 2025.