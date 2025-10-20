Así vivieron los famosos el Día de la Madre: las increíbles fotos y postales con emocionantes dedicatorias

El Día de la Madre estuvo marcado por saludos, dedicatorias y puro amor. La gran mayoría de los famosos se expresaron ante la fecha tan especial. Las diferencias se unificaron y las palabras no faltaron para homenajear a las mamás del espectáculo.

Desde Pampita, la China Suárez, Juana Repetto, Gianinna Maradona, las hermanas Nara, Paulo Dybala, Maxi López, Donato de Santis, Jimena Barón, Darío Barassi, Maru Botana, Lizy Tagliani, Mirtha Legrand, entre otros; dijeron presente en la fecha.

Carolina “Pampita” Ardohain abrió la jornada con un emotivo posteo en Instagram, donde reposteó un video sobre sus hijos. En él, se la escucha diciendo: “Cada nacimiento fue muy fuerte para mí. El primero, el de Blanca, puso mi mundo de cabeza” . En conjunto, su expareja, Roberto García Moritán, homenajeó a la madre de su hija.

Eugenia “la China” Suárez compartió en Instagram una serie de fotos íntimas con su madre, Marcela Riveiro, y sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Comenzó con una imagen de cuando era bebé junto a su mamá, seguida de una foto de su madre sosteniendo a uno de sus hijos, y culminó con imágenes de todos juntos. Acompañó las postales con la frase “Feliz día a la mejor”. Además agradeció a sus hijos desde Turquía, escribiendo que son “su sueño cumplido”.

La actri Juana Repetto fue de las primeras en sumarse a la travesía virtual. Publicó temprano en la mañana una selfie desayunando con sus hijos Toribio y Belisario y escribió: “Bon día. Feliz”.

image Juana Repetto en redes. Créditos: Instagram

Gianinna Maradona dedicó un tierno saludo a Claudia Villafañe. En su posteo incluyó una foto en blanco y negro de ambas y un mensaje cariñoso: “Feliz día má, sos cada día más espectacular. Gracias por darme la vida y por salvármela en más de una ocasión… Te amo”. Este mensaje emotivo, publicado en su cuenta de Instagram, subraya su vínculo especial con quien fue esposa de Diego Maradona.

image

Las hermanas Wanda y Zaira Nara celebraron juntas la fecha. Wanda compartió en su perfil de Instagram fotos del desayuno que le hicieron sus cinco hijos (Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca). incluyendo una bandeja con golosinas que formaban el mensaje “Feliz día mamá”, y escribió: “Soy una mamá muy afortunada”. También dedicó posteos a su propia madre, Nora Colosimo, con palabras como “Feliz día a quien me enseñó el amor más puro e incondicional. Te amo ”.

Por su parte, Zaira publicó una foto con su hija y saludó a Nora: “Feliz día a la mujer que me enseñó el amor incondicional… Te amo, mamá”.

portadas nuevas (35) Las hermanas Zaira en su día. Créditos: Instagram

Paulo Dybala, quien anunció junto a Oriana Sabatini que serán padres, dedicó su saludo. Primero subió a Instagram una foto de su madre, y luego compartió una imagen íntima junto a Oriana y sus dos perros, con la leyenda: “Feliz día, mamita hermosa”.

image Paulo Dybala en redes. Créditos: Instagram

Desde Suiza, Maxi López festejó el día junto a su pareja, Daniela Christiansson, madre de su hija menor. Publicó una selfie juntos saliendo de un restaurante y escribió en Instagram: “Feliz día a la mamucha @danielachristiansson. Más hermosa”. El saludo, acompañado de la foto de ambos sonriendo, destacó el vínculo familiar en vísperas del nacimiento de su segundo hijo.

image Maxi López en redes. Créditos: Instagram

El chef Donato de Santis compartió una foto antigua con su pareja Micaela Giubertoni, quien le dio dos hijas. Con la imagen retro de ambos escribió: “Celebro hoy la persona que dio a luz nuestras maravillosas hijas. Cuando la conocí, supe que iba a ser la madre de nuestros hijos. Gran madre hoy, gran madre todos los días ”.

image Donato de Santis. Créditos: Instagram

Jimena Barón homenajeó a su hijo “Momo” y a su madre Gabriela con un extenso post. Publicó varias fotos con ambos y escribió: “Ser mamá es lo más fácil y hermoso que me pasó en la vida… Gracias Momo de mi corazón por darle sentido a todo, por traerme la magia… Gracias mamá por traerme al mundo, por ser una mamá tan llena de alegría, fuerza y libertad”.

image Jimena Barón en redes. Créditos: Instagram

Darío Barassi celebró a su esposa Luli Gómez Centurión en Instagram. En un largo texto alabó su entrega diaria como madre de sus hijas Emilia e Inés, diciendo: “La definición de ser madre queda ínfima al lado de lo que sos y hacés todos los días… Te amamos mamá, mucho te amamos. Feliz día mujer divina y madre modelo”.

image Darío Barassi. Créditos: Instagram

Maru Botana compartió un extenso texto reflexivo en Instagram. En su publicación, arrancó así: “Ser mamá es todo, es ser amor, es darlo todo…” y continuó relatando las dificultades y alegrías de criar a sus siete hijos. El post, de tono confesional, se volvió viral por su honestidad al contar “A veces nos cuesta, pero hay que aprender y escuchar…”, lo que la llevó a recibir miles de mensajes de apoyo.

image Maru Botana en redes. Créditos: Instagram

Lizy Tagliani celebró su primer Día de la Madre luego de adoptar a su hijo Tati. Junto a una foto familiar con su esposo Sebastián y el niño, escribió un emotivo mensaje: “Ser tu madre es un diploma… ¡FELIZ DÍA MAMÁ!”, recordando la dicha de ver crecer a su hijo y expresando orgullo y amor por él. El largo texto de Tagliani terminó con un cariñoso “Te amo hijo” y fue compartido extensamente por sus seguidores.

image Lizy en redes. Créditos: Instagram

Mirtha Legrand compartió una foto de su juventud con su madre, rememorando la nostalgia en el Día de la Madre.

image Mirtha Legrand. Créditos: Instagram

Evangelina Anderson, lejos de su hijo mayor, subió fotos con sus tres hijos y escribió: “Felicidades a todas las madres. En especial a las que extrañan a las suyas”. Estos saludos, junto al repost de otras figuras famosas, completaron una jornada virtual repleta de imágenes familiares y mensajes de afecto por el Día de la Madre.