Gisela Campos conmovió a todos con su primer Día de la Madre: las fotos más tiernas de la fecha especial

La conductora mendocina fue protagonista de su primer domingo como mamá y lo festejó con mucha emoción. Con una serie de fotos, homenajeó el momento vivido.

El Día de la Madre marcó para muchas una fecha muy especial. Hay luchas que solo una madre puede enfrentar y Gisela Campos conoce de ellas. El tercer domingo de octubre no fue uno más, la conductor celebró por primera vez el ser mamá y el abrazar a su hija, quien tiene casi 10 meses.

En más de una ocasión, la presentadora ha expresado que el regalo más preciado que tiene en esta vida es ser mamá de Guillermina, la pequeña que llegó a sus 42 años y que cambió su vida por completo. La periodista demuestra su maternidad cotidianamente en las redes sociales.

Para el Día de la Madre, Campos homenajeó la fecha con dos fotografías que enternecieron Instagram y sacó suspiros en más de uno. Por supuesto, los emotivos posteos y cada palabra, emocionó a sus seguidores.

Los posteos de Gisela Campos para el día especial image Gisela en redes. Créditos: Instagram / gisecam En la primera imagen, la conductora expresa la leyenda: "El amor de mi vida! Gracias por darme el rol más lindo y deseado! Te amo Guillermina de mi alma!". El deseo fue extendido a todas sus seguidoras mamás: "Feliz día a todas las mamis lindas".