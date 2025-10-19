No pierden el tiempo: Nicolás Vázquez y Dai Fernández se van del país tras confirmar su romance

El mundo del espectáculo sigue de cerca los pasos de la que se perfila como la pareja del momento: Nicolás Vázquez y Dai Fernández . Tras varias semanas de rumores, y en medio de un torbellino mediático desatado por sus recientes separaciones, el actor y la bailarina ya no se ocultan.

Si bien optan por un perfil bajo, la débil confirmación de su romance generó un fuerte debate, pero la pareja parece decidida a hacer oídos sordos a las críticas y enfocarse en su exitoso presente laboral y en el amor que los ha unido. En las últimas horas, s e dio a conocer que tendrán un viaje al exterior .

La historia entre Nico Vázquez y Dai Fernández no es nueva, pero su naturaleza cambió drásticamente en los últimos meses. La conexión artística nació en el escenario del musical Tootsie, cuando Dai reemplazó a Julieta Nair Calvo. Sin embargo, fue en Rocky, el actual éxito que protagonizan, donde el vínculo se consolidó.

Ambos atravesaron casi en simultáneo rupturas sentimentales muy resonantes: Nico se separó de Gimena Accardi tras 18 años de relación, mientras que Dai Fernández terminó su vínculo con el bailarín Gonzalo Gerber . Según trascendió, el apoyo mutuo y la contención que se brindaron en dichos momentos difíciles fue la semilla de un nuevo sentimiento.

Fue el propio Vázquez quien, días atrás, decidió ponerle fin a las especulaciones y blanquear la relación, describiendo la confusión inicial de enamorarse de una amiga: “Para mí, lo raro es cuando te empezás a ver desde otro lugar. Y hasta te lo preguntás: ‘Es mi amiga, mi mejor amiga’. Hasta que en un momento decís ‘me está pasando algo… y a vos también. ¿Qué hacemos? ¿Lo vivimos o nos castigamos?’” , confesó el actor.

La confirmación trajo consigo una ola de comentarios, muchos de ellos centrados en la rapidez con la que el actor "pasó de página" tras su separación de Accardi, e incluso se generaron especulaciones sobre un posible solapamiento de fechas.

¿A dónde viajarán?

Dai Fernández y Nicolás Vázquez Dai Fernández y Nicolás Vázquez. Créditos: Archivo MDZ

En medio de este panorama, la pareja ya tiene planes concretos para las próximas semanas, que combinarán perfectamente sus compromisos profesionales con su romance. Nico Vázquez anunció en sus redes sociales que la primera etapa de Rocky en el teatro Lola Membrives está llegando a su fin, con la última función programada para el 30 de noviembre.

Tras el cierre del telón, Vázquez y Fernández armarán las valijas. El destino elegido fue Filadelfia, Estados Unidos. Aunque muchos podrían pensar que se trata de unas vacaciones románticas para descomprimir, el motivo principal es laboral, aunque sin duda marcará su primer viaje oficial como novios.

La pareja viajará a la ciudad estadounidense, cuna del personaje de Rocky Balboa, para grabar nuevo contenido audiovisual para la segunda parte del espectáculo y, fundamentalmente, para firmar la extensión de los derechos de la obra. Planean realizar nuevas tomas para el show y para las redes sociales, renovando el material de cara al regreso de la obra, que ya tiene fecha estipulada para el próximo 15 de enero.