Nicolás Vázquez volvió a hablar de su relación con Dai Fernández: "No pensé que..."
El actor dialogó con el programa de Yanina Latorre y se refirió a la historia de amor que está comenzando con su compañera.
Nicolás Vázquez y Dai Fernández se encuentran en estos momentos siendo tema de debate en los diferentes programas que cubren la farándula. Es que el actor reveló que están comenzando a conocerse y esto sorprendió a todos luego de la polémica separación con Gimena Accardi.
Desde Sálvese Quien Pueda fueron a buscar la palabra de Nicolás, quien no tuvo problemas al hablar sobre el tema y fue contundente: "Es difícil esto porque voy hablando de a poquito... Me hacen hablar también ustedes porque se presentan todos los días acá".
"Estamos bien, es algo de muy poquitos días, como dijo Yanina. Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora estoy tratando de sentirme bien", sostuvo sobre la relación con Dai Fernández. El artista contó que si hubiese sido por decisión de él, nada de esto habría salido a la luz, ya que todo es muy reciente.
Video: Nicolás Vázquez volvió a hablar de su relación con Dai Fernández
En otra parte de la charla, Vázquez reconoció que "estamos empezando algo y se siente muy bien. Puede ser un vínculo que sea por un rato, un vínculo que sea fuerte, pero eso lo dirá el tiempo". Dai Fernández es una gran amiga de él y respecto a esto, comentó: "A cualquiera de nosotros nos puede pasar que tengas una amiga o un amigo y en algún momento... No pensé que me iba a pasar, pero me está pasando y me lo estoy permitiendo".
Respecto a la amistad con su compañera, Nico confirmó que esa relación de amigos "fue real hace un año y medio, como es real esto que nos pasa ahora. Eso hay que entenderlo, es la vida misma y no podés elegir qué te va a pasar".