"Estas cosas duelen": Nico Vázquez desmintió el embarazo de Dai Fernández y demostró un profundo enojo

Nico Vázquez usó sus historias de Instagram para desmentir el rumor de embarazo de su compañera Dai Fernández,

El enojo de Nico Vázquez por los dichos de mentiras. / Captura El trece

El actor y director teatral Nico Vázquez se vio obligado a realizar un fuerte descargo público a través de sus historias de Instagram para desmentir un rumor que circuló con fuerza en las últimas horas: el supuesto embarazo de su compañera en la obra Rocky, Dai Fernández. El artista utilizó la plataforma para aclarar la situación, calificando la información como " totalmente falsa" y un ejemplo de "clickbait".

Nico Vázquez desmiente el embarazo de Dai Fernández y acusa de "clickbait" a la prensa nico vazquez y dai fernandez Los compañeros de elenco se enamoraron. Créditos: Instagram / nicovazquezok El rumor sobre la supuesta dulce espera de la pareja generó una rápida reacción del actor, quien previamente había sido el encargado de confirmar que recién estaba iniciando una relación con Fernández. La difusión de la información engañosa provocó una gran molestia en Vázquez, quien no dudó en expresar su enojo por el manejo de datos sensibles.

En su extenso mensaje de este viernes, Nico Vázquez no ocultó su frustración ante la noticia. "No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá y es totalmente falsa", comenzó diciendo el artista.

posteo nico vazquez embarazo El duro posteo de Nico Vázquez contra los rumores de embarazo. Instagram Aseguró que el rumor era "un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho".