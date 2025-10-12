Nico Vázquez rompió el silencio y con enojo, habló de su relación con Dai Fernández: "Es algo de hace..."
El actor se separó de Gimena Accardi a principios de julio y desde entonces, fue vinculado a su compañera de elenco en Rocky.
Desde la última semana, la vida amorosa de Nicolás Vázquez se ha visto atravesada por el ojo mediático y chimentero, las polémicas no faltaron en estos meses y tras varios días de insistencia con el tema, finalmente el actor y exesposo de Gimena Accardi por 18 años, reveló su vínculo con Dai Fernández.
Todo ocurrió durante el ciclo dominguero de Infama (América TV), el actor se sinceró respecto a su presente amoroso con la actriz de Rocky, pero con cierto enojo en su voz, expresó su inquietud respecto al tema.
Las palabras de Nicolás Vázquez
Karina Iavícoli, panelista del programa de espectáculos, interceptó duramente al actor con el tema, a lo que él, contestó: "En realidad, cuando vos estás en algo, es algo que no tiene título porque es algo de hace días, porque voy a tener que estar diciendo que no tengo que confesar".
Luego, con cierto tono enojado, expresó: "¿Qué necesitan que diga yo?, ustedes dicen "son mentirosos, están de antes", mezclan lo de Gimena. Estoy divorciado y solo"
"Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime hoy, o yo, es válido porque no somos pareja y solos. Y si yo empiezo algo con alguien, quien fuera que sea, no le voy a poner un título a algo que todavía no lo tiene", dijo Vázquez sobre su expareja.
Para cerrar, admitió estar dando otro paso con la actriz: "No tengo nada para blanquear, '¿Estás de novio con Dai?', no. Pero, nos conocemos desde hace un montón, somos mejores amigos y nos estamos conociendo desde otro lugar".