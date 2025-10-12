El actor se separó de Gimena Accardi a principios de julio y desde entonces, fue vinculado a su compañera de elenco en Rocky.

Desde la última semana, la vida amorosa de Nicolás Vázquez se ha visto atravesada por el ojo mediático y chimentero, las polémicas no faltaron en estos meses y tras varios días de insistencia con el tema, finalmente el actor y exesposo de Gimena Accardi por 18 años, reveló su vínculo con Dai Fernández.

Todo ocurrió durante el ciclo dominguero de Infama (América TV), el actor se sinceró respecto a su presente amoroso con la actriz de Rocky, pero con cierto enojo en su voz, expresó su inquietud respecto al tema.

Las palabras de Nicolás Vázquez Embed - Nico Vázquez rompió el silencio y con enojo, habló de su relación con Dai Fernández: "Es algo de hace..." Karina Iavícoli, panelista del programa de espectáculos, interceptó duramente al actor con el tema, a lo que él, contestó: "En realidad, cuando vos estás en algo, es algo que no tiene título porque es algo de hace días, porque voy a tener que estar diciendo que no tengo que confesar".

Luego, con cierto tono enojado, expresó: "¿Qué necesitan que diga yo?, ustedes dicen "son mentirosos, están de antes", mezclan lo de Gimena. Estoy divorciado y solo"

"Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime hoy, o yo, es válido porque no somos pareja y solos. Y si yo empiezo algo con alguien, quien fuera que sea, no le voy a poner un título a algo que todavía no lo tiene", dijo Vázquez sobre su expareja.