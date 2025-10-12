Luck Ra se reunió con las mujeres que se hicieron virales por su baile en pleno show del cantante en Vélez
El popular artista cordobés tuvo un gesto inolvidable con el grupo de mujeres que se robaron la atención en su último mega recital con un baile sorprendente.
El multitudinario espectáculo que el artista cordobés Luck Ra brindó recientemente en el estadio de Vélez Sarsfield no solo brilló por su música, sino por un fenómeno espontáneo que acaparó toda la atención. Mientras el músico hacía vibrar al público, un conjunto de damas se apropió de un sector de la cancha para ejecutar una danza perfectamente coordinada. Este suceso, que convirtió el fondo del recital en un escenario improvisado, desató una oleada de comentarios y fue el verdadero imán de las redes sociales.
Este particular despliegue de movimiento quedó inmortalizado en un video que rápidamente se propagó por distintas plataformas. El fragmento, capturado y compartido masivamente, mostraba a este grupo de bailarinas moviéndose al compás de la melodía "Fingí demencia". El texto que acompañaba el video resumía su espíritu: “Ellas dijeron vamos a llevar la clase de zumba al show de Luck Ra”. La escena conmovió a los usuarios, quienes celebraron la sincronización y la alegría que emanaba de estas mujeres de diversas generaciones.
El eco de este éxito digital no fue indiferente para el intérprete de La Morocha. Impulsado por la repercusión y el cariño del público, el cuartetero tomó la decisión de localizar a las protagonistas del clip. El gesto culminó en una visita sorpresa al gimnasio de zumba donde habitualmente entrenan. Este acercamiento no solo se limitó a un saludo, sino que quedó sellado en una instantánea que el cantante compartió inmediatamente con sus seguidores, mostrando su aprecio.
El momento de la reunión de Luck Ra con en el grupo de mujeres que explotaron en redes sociales
El artista se mostró profundamente agradecido por la espontaneidad y el impacto que generaron en su show. De manera muy afectuosa, escribió en sus redes sociales: “Hoy me fui a Castelar a conocer a las que hicieron la coreo en el Vélez. Las chicas Volker, las quiero mucho”. Este encuentro superó las expectativas de sus admiradoras, demostrando la cercanía y humildad del músico frente al fenómeno que ellas mismas provocaron.
El momento viral de las Volkers en el show de Luck Ra en Vélez
Pero la interacción no terminó ahí. Para sorpresa y deleite de todos, el propio Luck Ra se sumó a ellas en la rutina de baile que las hizo famosas, ejecutando la misma secuencia que se volvió tendencia. El video de esta performance conjunta fue subido a su cuenta de TikTok, cerrando un círculo virtuoso que comenzó en un masivo concierto y terminó en una clase de gimnasia, ratificando el poder de la música para generar momentos memorables y virales.