El anuncio inesperado de Luck Ra y La Joaqui que despertó rumores de embarazo: "Van a ser tres"

Los artistas y también pareja revelaron un nuevo paso en sus vidas. Las redes sociales enloquecieron rápidamente: los detalles.

Luck Ra volvió a encender las redes con un video corto publicado en su cuenta de Instagram que no tardó en generar todo tipo de especulaciones. En el clip el artista pronuncia la frase “Cuando en vez de dos van a ser tres”, mensaje que alcanzó rápidamente gran difusión y provocó que fans y curiosos llenaran la publicación de comentarios y felicitaciones.

En la misma publicación aparece, además, La Joaqui, quien entre los miles de mensajes la cantante le contestó con picardía: “Che, es broma pero si querés no es broma :p”. Ese comentario, más que apagar el rumor, le dio más leña al fuego. Pero, ¿Luck Ra y La Joaqui serán padres?

El posteo que generó repercusión image Los artistas dejaron la puerta abierta a la ambigüedad. Créditos: Instagram Las hipótesis se multiplicaron en cuestión de horas: desde la posibilidad de una colaboración musical sorpresa hasta un anuncio personal o una maniobra de marketing para un próximo lanzamiento. Por ahora, no hay confirmación oficial que respalde ninguna de esas versiones, pero si hay rumores de embarazo que se alimentan cada vez más.

La repercusión del post también se apoya en el momento que atraviesa la pareja: Luck Ra viene acumulando éxitos, incluso con presentaciones destacadas en eventos importantes y La Voz Argentina, mientras La Joaqui sigue incursionando en la música.

La última confesión de Luck Ra sobre la paternidad Embed - ¿Luck Ra será papá? el artista reveló sus próximos planes de paternidad y sorprendió a todos “Yo siento que cuando sea capaz de cuidarme a mí mismo sin necesitar cuatro amigos o un seguridad, podría pensar. Me gustaría, me encantaría. Yo me llevo muy bien con los niños, con las niñas igual, pero es otra cosa con un chiquitito, un bebé", dijo en su momento el cuartetero.