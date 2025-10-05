Luck Ra en Vélez: el grupo de mujeres que hizo una clase de zumba en pleno recital y se robó la atención

40 mil personas vivieron una noche acalorada el sábado 4 de octubre en el estadio de Vélez Sarsfield con Luck Ra . El show, que estuvo planeado de grandes homenajes y maravillosos artistas de la escena nacional presentes, no dejó pasar un icónico momento que coronó la fiesta del cuarteto.

En medio del concierto, un grupo de mujeres de diversas edades decidió llevar la clase de zumba al ritmo de "Mil Preguntas" : el salón de baile fue nada más y nada menos que en vivo, con los presentes festejando el suceso. Una situación que al domingo, tomó rápida viralidad.

Identificada como Milia Sabater, una de las mujeres posteó la grabación en TikTok y recaudó más de 270 mil me gustas . Los comentarios no faltaron al momento:

"Son una banda, cómo hicieron para organizarse que geniales", "Desde tribuna era genial verlas, eran hormiguitas felices", "Amo que las fans de Luck Ra sean señoras, me esperaba de todo menos eso", "La de remera blanca no faltó a ninguna clase", "¿Dónde me anoto a esta maravilla?", fueron algunas de las reacciones en la red social.

Un show cargado de pasión y color

El artista aprovechó la ocasión y presentó su álbum "Qué Sed", además de repasar sus grandes éxitos. El show principal arrancó con Luck Ra subiendo al escenario a través de un ascensor central, entre ovaciones y pirotecnia, para interpretar "Que me falte todo" y "Te Mentiría".

La jornada fue una clara muestra del alcance del artista cordobés, reuniendo a figuras de diversos géneros:

Nicki Nicole cantó "Doctor", Soledad Pastorutti se sumó para interpretar "Vuela", Miranda! subió a escena para hacer "Misterioso alguien", Daniel Suárez y Germán Sbarbati (Bersuit) aportaron la cuota rockera con "Toco y me voy".

La lista de invitados se completó con nombres como Joaquín Levinton (Turf), Lola Índigo, Emiliano Brancciari (NTVG), Khea, Rusherking, Euge Quevedo, Yami Safdie, Renzo Luca y Mafalda Cardenal.

Como preámbulo, la previa estuvo a cargo de El Vecino y varios ex integrantes del Team Luck Ra en La Voz Argentina. El cierre del show fue a pura fiesta con fuegos artificiales y sus hits más grandes: "Qué sed", la "BZRP Session", "Hola perdida" y "La morocha".