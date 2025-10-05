El cáncer que obliga a un integrante de Oasis a dejar la banda: ¿qué pasará con el show en Argentina?

Uno de los miembros de la mítica agrupación dio el anuncio por medio de las redes y los fanáticos se entristecieron. ¿Se cancelará el show en el país?

Oasis tiene fecha de llegada a la Argentina el 15 y 16 de noviembre, con la gira Live'25. Sin embargo, una dura noticia que sacudió a la banda y a los fanáticos ha puesto en tela de juicio los acontecimientos en las próximas semanas hasta la fecha esperada por muchos seguidores de la agrupación.

Para empezar, una de las peores noticias para quien fuera fanático de un artista golpeó a muchos en las últimas horas, pues Paul "Bonehead" Arthurs, el icónico guitarrista, anunció en sus redes sociales el cáncer que invadió su cuerpo y que por dicho motivo, se ve obligado a pausar su continuidad en la banda.

El anuncio de Bonehead image El integrante de Oasis y un momento difícil. Créditos: Instagram / boneheadspage

“Este año me diagnosticaron cáncer de próstata. La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien al tratamiento, lo que significó que pudiera ser parte de esta gira increíble”, dijo en el comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, @boneheadspage.

Luego, continuó: “Ahora voy a tener que tomarme un descanso planificado para la próxima fase de mi curación, por lo que me perderé los conciertos en Seúl, Tokio, Melbourne y Sídney. Estoy muy triste por perderme estos shows, pero me siento bien y estaré de regreso listo para partir a tiempo para Sudamérica”.