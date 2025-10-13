Así se expresó Dai Fernández tras los dichos de Nico Vázquez sobre el supuesto romance: "Nos queremos mucho"

Luego de que el protagonista de Rocky hablara frente a cámaras y expresara una "relación sin títulos", la actriz no dudó en hablar.

"En realidad, es algo que no tiene título porque es algo de hace días", expresó Nico Vázquez en su corta entrevista con Infama (América TV). Tras los dichos del actor, fue consultada sobre el Dai Fernández y la compañera de elenco, se expresó ante el tema que la persigue en los últimos meses.

Con notable nerviosismo y confesando la poca costumbre de la interceptación de los medios, no dudó en expresar su cariño hacia el actor, el cual se separó hace unos meses de Gimena Accardi, con quien mantuvo una larga relación de 18 años.

Las palabras de Dai Fernández Embed - Dai Fernández se expresó sobre su relación con Nico Vázquez y no negó los hechos: "Nos queremos mucho" "Imposible acostumbrarse a que me vengan a buscar al teatro. Es muy nuevo todo para mí, estoy disfrutando, quiero poner el foco acá, en lo lindo de mi trabajo y lo que me gusta hacer. Entiendo que trae sus cosas, pero quiero seguir disfrutando, estando tranquila", expresó Dai Fernández.

Cuando tuvo que hablar de Nico Vázquez, no pudo evitar ponerse nerviosa y manifestó cortamente: "Nos queremos mucho".

Luego, la actriz repitió en partes el relato de Vázquez: "Ya hablamos, por ahora, no hay nada para blanquear". Una de las panelistas de Infama le preguntó: "¿Esperamos 15 días?" La actriz, con un poco de duda, contestó: "Esperamos..."